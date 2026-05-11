वीडियो के विवाद में कत्ल, इन्फ्लूएंसर को दौड़ा-दौड़ाकर 10 चाकू गोदा, लोग बनाते रहे वीडियो

मोतिहारी के कोटवा मेें एक परीक्षा देने आए एक इन्फ्यूएंसर को उसके गांव के युवक ने चाकू से गोदकर मार डाला।

Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में परीक्षा देने आए एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गयी। आरोपी उसी के गांव का रहने वाला है। मृतक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर बताया जा रहा है। यूट्यूब पर अपलोड एक वीडियो के विवाद में आरोपी ने उसे दौड़ा-दौड़ाकर चाकू से गोद दिया। उसे दस चाकू मारा गया जिससे मौके पर ही दम तोड़ दिया। हैरानी की बात है कि आरोपी को रोकने या पकड़ने के बजाए, मौके पर मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे।

स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक रितेश कुमार कल्याणपुर थाना क्षेत्र के देवपुर परसा गांव का रहने वाला था। रितेश कॉलेज में बीए पार्ट-3 की परीक्षा देने के लिए सोमवार को मोतिहारी को कोटवा आया था। परीक्षा देने के बाद जब वह बाहर निकल रहा था कि उस पर चाकू से हमला कर दिया। कॉलेज परिसर में इससे अफरा तफरी मच गई। वह भागने लगा और आरोपी चाकू लेकर उसे खदेड़ता रहा। इस दौरान उसे दस चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। इस वजह से मौके पर उसकी मौत हो गई।

मृतक के रिश्तेदार ने मीडिया और पुलिक को बताया कि रितेश कॉलेज में एग्जाम देने गया था। वहां पर करीब 10 लोग अंदर गए और परीक्षा देकर सभी निकल रहे थे। कॉलेज के कैंपस में आरोपी सरोज यादव ने उस पर चाकू से वार कर दिया। कॉलेज के जितने भी छात्र थे उनके सामने रितेश को चाकू मारा गया। उसकी पीठ और शरीर के अन्य अंगों में 10-15 बार चाकू मारा गया। उसने आरोप लगाया कि कॉलेज के प्रोफेसर भी बीच बचाव करने नहीं आए। घटना होते ही डायल 112 को कॉल किया गया। लेकिन, उन्हें आने में 10 मिनट से ज्यादा लग गए। इसी बीच आरोपी फरार हो गया। भागने से पहले उसने सभी छात्र, छात्राओं को धमकाता रहा कि कोई मुंह खोला तो उसकाभी यही हाल होगा।

घटना के बाद पहुंची कोटवा पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। घटना के कारणों को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि, पुलिस ने बताया कि किसी वीडियो को लेकर दोनों के बीच विवाद था। कॉलेज परिसर में चर्चा थी कि मृतक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर अपलोड करता था। किसी वीडियो पर विवाद हो गया था जिसे डिलिट करने की मांग की जा रही थी।