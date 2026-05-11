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वीडियो के विवाद में कत्ल, इन्फ्लूएंसर को दौड़ा-दौड़ाकर 10 चाकू गोदा, लोग बनाते रहे वीडियो

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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मोतिहारी के कोटवा मेें एक परीक्षा देने आए एक इन्फ्यूएंसर को उसके गांव के युवक ने चाकू से गोदकर मार डाला।

वीडियो के विवाद में कत्ल, इन्फ्लूएंसर को दौड़ा-दौड़ाकर 10 चाकू गोदा, लोग बनाते रहे वीडियो

Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में परीक्षा देने आए एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गयी। आरोपी उसी के गांव का रहने वाला है। मृतक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर बताया जा रहा है। यूट्यूब पर अपलोड एक वीडियो के विवाद में आरोपी ने उसे दौड़ा-दौड़ाकर चाकू से गोद दिया। उसे दस चाकू मारा गया जिससे मौके पर ही दम तोड़ दिया। हैरानी की बात है कि आरोपी को रोकने या पकड़ने के बजाए, मौके पर मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे।

स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक रितेश कुमार कल्याणपुर थाना क्षेत्र के देवपुर परसा गांव का रहने वाला था। रितेश कॉलेज में बीए पार्ट-3 की परीक्षा देने के लिए सोमवार को मोतिहारी को कोटवा आया था। परीक्षा देने के बाद जब वह बाहर निकल रहा था कि उस पर चाकू से हमला कर दिया। कॉलेज परिसर में इससे अफरा तफरी मच गई। वह भागने लगा और आरोपी चाकू लेकर उसे खदेड़ता रहा। इस दौरान उसे दस चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। इस वजह से मौके पर उसकी मौत हो गई।

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मृतक के रिश्तेदार ने मीडिया और पुलिक को बताया कि रितेश कॉलेज में एग्जाम देने गया था। वहां पर करीब 10 लोग अंदर गए और परीक्षा देकर सभी निकल रहे थे। कॉलेज के कैंपस में आरोपी सरोज यादव ने उस पर चाकू से वार कर दिया। कॉलेज के जितने भी छात्र थे उनके सामने रितेश को चाकू मारा गया। उसकी पीठ और शरीर के अन्य अंगों में 10-15 बार चाकू मारा गया। उसने आरोप लगाया कि कॉलेज के प्रोफेसर भी बीच बचाव करने नहीं आए। घटना होते ही डायल 112 को कॉल किया गया। लेकिन, उन्हें आने में 10 मिनट से ज्यादा लग गए। इसी बीच आरोपी फरार हो गया। भागने से पहले उसने सभी छात्र, छात्राओं को धमकाता रहा कि कोई मुंह खोला तो उसकाभी यही हाल होगा।

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घटना के बाद पहुंची कोटवा पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। घटना के कारणों को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि, पुलिस ने बताया कि किसी वीडियो को लेकर दोनों के बीच विवाद था। कॉलेज परिसर में चर्चा थी कि मृतक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर अपलोड करता था। किसी वीडियो पर विवाद हो गया था जिसे डिलिट करने की मांग की जा रही थी।

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पुलिस ने कहा है कि आरोपी की तलाश वीडियो के आधार पर की जा रही है। उसके संभावित ठिकानों पर पुलिस रेड जारी है। जल्द ही उनसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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