घुसपैठिया करेगा चुनाव का फैसला, पेट में क्यों दर्द? वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस पर बरसे अमित शाह

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि इस देश में चुनावी फैसला घुसपैठिए नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब खुद वोट चोरी भूल चुके हैं।

Sat, 18 Oct 2025 11:33 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म है। कांग्रेस ने चुनाव के ऐलान से पहले ही एसआईआर के खिलाफ 'वोट चोरी' वाली मुहिम चलाई और चुनाव आयोग के साथ ही बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की। हिन्दुस्तान के बिहार समागम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से जब 'वोट चोरी' के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों पर सवाल किया गया तो उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी को खूब सुनाया।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैंने राहुल जी के वक्तव्य को ठीक से देखा ही नहीं लेकिन वह खुद ही अपना मुद्दा भूल गए हैं। बिहार की जनता ने ही भुला दिया है। 15 दिन से वह बिहार में वोट चोरी पर नहीं बोल रहे हैं। शायद उन्हें कोई सलाह दी गई होगी। लेकिन क्या बिहार की सत्ता का फैसला कोई घुसपैठिया करेगा? लोकतंत्र की मूल बात चुनाव है और उसमें भी मूल मतदाता सूची है। जो देश का मतदाता नहीं है वह कैसे तय करेगा कि कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। क्या मिर्ची लगी है लोगों को?

उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग एसआईआर करके अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकालता है तो उनके पेट में दर्द क्या है? उन्होंने घुसपैठ होने देकर वोट बैंक क्रिएट किया है। हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं कि पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए और घुसपैठियों को डिलीट करना चाहिए।

गृह मंत्री से जब पूछा गया कि घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र के पास क्या सॉलिड योजना है? इसपर शाह ने कहा, जिन्होंने बांग्लादेश, कश्मीर का बॉर्डर देखा होगा। वहां कोई रोड नहीं है। वहां घने जंगल हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं. नदी नाले हैं। सब जगह फेंस लगाना मुश्किल नहीं है और ना ही 24 घंटे निगरानी हो पाती है। बारिश के दिनों में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। दिल्ली के लुटियन में बैठकर बात करना आसाना है। घुसपैठिया घुसकर सबसे पहले कहां जाता है? क्या थाने को पता नहीं चलता, पटवारी को पता नहीं चलता? लेकिन बंगाल में कहा जाता है कि उनका लाल जाजम बिछाकर स्वागत करिए। उन्होंने बंगाल की जनता को भी कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो वहां भी घुसपैठ नहीं होने देंगे।

अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
