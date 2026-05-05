तिरहुत टाउनशिप में 4000 एकड़ में उद्योग, रिहायशी कॉलोनी और मॉल समेत कई खूबियां

तिरहुत टाउनशिप में आवासीय विकास के लिए सबसे अधिक जगह होगी। लगभग 8,000 से 9,000 एकड़ में प्लॉटेड कॉलोनी, फ्लैट, अपार्टमेंट और गेटेड सोसाइटी विकसित की जाएंगी, जिसमें मध्यवर्गीय से लेकर प्रीमियम श्रेणी तक के आवास शामिल होंगे।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शहर के आसपास प्रस्तावित तिरहुत टाउनशिप करीब 20,200 एकड़ में विकसित होगी। परियोजना के लिए कोर एरिया और स्पेशल एरिया तय कर दिए गए हैं और इसी आधार पर मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। योजना के तहत औद्योगिक गतिविधियों के लिए तीन से चार हजार एकड़ क्षेत्र चिह्नित होगा, जहां इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक हब और एमएसएमई यूनिट स्थापित की जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना बढ़ेगी।

टाउनशिप की शुरुआत 800 से 1200 एकड़ में की जाएगी, जिसे बाद में चरणबद्ध तरीके से विस्तारित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में करीब 800 एकड़ में कोर एरिया विकसित होगा। इसमें कामर्शियल हब, मॉल, ऑफिस, आईटी पार्क, हाईराइज भवन और सरकारी-प्रशासनिक ढांचा तैयार होगा। यह पूरे टाउनशिप का प्रमुख केंद्र माना जा रहा है।

परियोजना में आवासीय विकास के लिए सबसे अधिक जगह होगी। लगभग 8,000 से 9,000 एकड़ में प्लॉटेड कॉलोनी, फ्लैट, अपार्टमेंट और गेटेड सोसाइटी विकसित की जाएंगी, जिसमें मध्यवर्गीय से लेकर प्रीमियम श्रेणी तक के आवास शामिल होंगे। टाउनशिप को संतुलित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 2,500 से 3,000 एकड़ में पार्क, झील, वॉटर बॉडी और ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, ताकि इसे नोएडा, गुरुग्राम और चंडीगढ़ जैसे शहरों की तर्ज पर खुला और व्यवस्थित स्वरूप दिया जा सके।

शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाओं के लिए लगभग डेढ़ से दो हजार एकड़ क्षेत्र निर्धारित हो सकता है। इस क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस टर्मिनल के अलावा बिजली-पानी और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित होंगी। इसके अलावा दो से ढाई हजार एकड़ में 4 से 6 लेन की चौड़ी सड़कें, रिंग रोड कनेक्टिविटी, साइकिल ट्रैक और फुटपाथ बनाए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, टाउनशिप में आधारभूत संरचना जैसे सड़क, ड्रेनेज और बिजली नेटवर्क के विकास की तैयारी शुरू हो गई है। परियोजना के पूरा होने पर मुजफ्फरपुर को एक आधुनिक, योजनाबद्ध और बहु-उद्देश्यीय शहर के रूप में नई पहचान मिल सकेगी।