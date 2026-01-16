Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsIndustrial focus employment boom what special will be in Nitish Government 2026 Bihar Budget
उद्योग पर फोकस, रोजगार की बहार; नीतीश सरकार के बजट में इस बार क्या होगा खास?

उद्योग पर फोकस, रोजगार की बहार; नीतीश सरकार के बजट में इस बार क्या होगा खास?

संक्षेप:

वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी को बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार का बजट पेश करेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित एनडीए की नई सरकार का यह पहला पूर्णकालिक बजट होगा।

Jan 16, 2026 11:59 am ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी को नीतीश सरकार का बजट सदन में पेश करेंगे। इस बार के बिहार बजट में क्या-क्या खास होगा, इसको लेकर चर्चाओं का दौर भी चल पड़ा है। पिछले साल के सरकार ने कई लोकलुभावन घोषणाएं बजट में की थी। हालांकि, आगामी बजट में ऐसी घोषणाएं कम ही रहने के आसार हैं। हालांकि, उद्योग एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार अहम ऐलान कर सकती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की थी। इसके तहत जीविका से जुड़ने वाली महिलाओं को प्रथम चरण में 10-10 हजार रुपये की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की गई। बिहार की डेढ़ करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिला। अब इस योजना के दूसरे चरण का जिक्र आगामी बजट भाषण में होने की पूरी संभावना है।

दरअसल, इस योजना के तहत 10 हजार रुपये लेकर जिन महिलाओं ने रोजगार शुरू किया है, ऐसी लाभार्थियों को सरकार 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता और मुहैया कराएगी। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि कितनी महिलाओं को दूसरे चरण के तहत लाभ पहुंचाया जाएगा। उसी के अनुसार बजट में प्रावधान किया जाएगा।

सात निश्चय-3 पर रहेगा फोकस

हाल ही में हुए चुनाव के बाद बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का गठन हुआ। इस सरकार का यह पहला पूर्णकालिक बजट होगा। पिछले महीने मुख्यमंत्री नीतीश ने अगले पांच सालों का रोडमैप जनता के सामने रखा और सात निश्चय पार्ट-3 की घोषणा की। सीएम ने इसमें रोजगार सृजन, औद्योगिकीकरण और जीवन को सुगम बनाने जैसे प्रमुख वादे किए हैं। अब इनकी झलक आगामी बजट में भी देखने को मिलेगी।

ये भी पढ़ें:3 फरवरी को बजट पेश करेगी नीतीश सरकार, आ गया विधानसभा सत्र का पूरा शेड्यूल

सरकार ने अगले पांच सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इस साल के बजट में इस पर भी प्रावधान किए जाएंगे। बता दें कि पिछले साल का बजट 3.17 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 की तुलना में लगभग 13.69 प्रतिशत ज्यादा था।

(हिन्दुस्तान टाइम्स के इनपुट के साथ)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Bihar Budget Budget अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।