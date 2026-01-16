उद्योग पर फोकस, रोजगार की बहार; नीतीश सरकार के बजट में इस बार क्या होगा खास?

संक्षेप: वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी को बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार का बजट पेश करेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित एनडीए की नई सरकार का यह पहला पूर्णकालिक बजट होगा।

बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी को नीतीश सरकार का बजट सदन में पेश करेंगे। इस बार के बिहार बजट में क्या-क्या खास होगा, इसको लेकर चर्चाओं का दौर भी चल पड़ा है। पिछले साल के सरकार ने कई लोकलुभावन घोषणाएं बजट में की थी। हालांकि, आगामी बजट में ऐसी घोषणाएं कम ही रहने के आसार हैं। हालांकि, उद्योग एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार अहम ऐलान कर सकती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की थी। इसके तहत जीविका से जुड़ने वाली महिलाओं को प्रथम चरण में 10-10 हजार रुपये की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की गई। बिहार की डेढ़ करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिला। अब इस योजना के दूसरे चरण का जिक्र आगामी बजट भाषण में होने की पूरी संभावना है।

दरअसल, इस योजना के तहत 10 हजार रुपये लेकर जिन महिलाओं ने रोजगार शुरू किया है, ऐसी लाभार्थियों को सरकार 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता और मुहैया कराएगी। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि कितनी महिलाओं को दूसरे चरण के तहत लाभ पहुंचाया जाएगा। उसी के अनुसार बजट में प्रावधान किया जाएगा।

सात निश्चय-3 पर रहेगा फोकस हाल ही में हुए चुनाव के बाद बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का गठन हुआ। इस सरकार का यह पहला पूर्णकालिक बजट होगा। पिछले महीने मुख्यमंत्री नीतीश ने अगले पांच सालों का रोडमैप जनता के सामने रखा और सात निश्चय पार्ट-3 की घोषणा की। सीएम ने इसमें रोजगार सृजन, औद्योगिकीकरण और जीवन को सुगम बनाने जैसे प्रमुख वादे किए हैं। अब इनकी झलक आगामी बजट में भी देखने को मिलेगी।

सरकार ने अगले पांच सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इस साल के बजट में इस पर भी प्रावधान किए जाएंगे। बता दें कि पिछले साल का बजट 3.17 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 की तुलना में लगभग 13.69 प्रतिशत ज्यादा था।