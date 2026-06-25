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इंदिरा ने 50 बार चुनी हुई सरकार को हटाया, मोदी ने सिर्फ दो; इमरजेंसी की बरसी पर जेपी नड्डा क्या बोले?

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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पटना में आपातकाल की बरसी पर आयोजित संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में 50 बार चुनी हुई सरकारों को हटाया था, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐसा सिर्फ दो बार ही हुआ है। 

इंदिरा ने 50 बार चुनी हुई सरकार को हटाया, मोदी ने सिर्फ दो; इमरजेंसी की बरसी पर जेपी नड्डा क्या बोले?

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इमरजेंसी की बरसी पर कांग्रेस को जमकर घेरा है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने 50 बार चुनी हुई राज्य सरकार को हटाया था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने भी 8 बार ऐसा किया था। मगर बीते 12 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ दो राज्य जम्मू-कश्मीर और मणिपुर को छोड़कर किसी भी सरकार को नहीं हटाया।

पटना के ज्ञान भवन में गुरुवार को संविधान हत्या दिवस (आपातकाल की बरसी) पर जेपी आंदोलन के सेनानियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत भाजपा के कई वरीय नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि हम प्रजातंत्र को कुचलने वाली मानसिकता को कुचल देंगे। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उनकी दादी इंदिरा गांधी द्वारा किए गए संविधान विरोधी कार्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। नड्डा ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा कर तानाशाही की थी।

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छूटे जेपी सेनानियों को मिलेगी पेंशन- सम्राट चौधरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मौके पर कहा कि लोगों ने जान गंवाकर देश को आजाद कराया, लेकिन कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा कर संविधान को खतरे में डाल दिया था। उन्होंने घोषणा की है कि एक कमेटी बनाकर छूटे जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।

सीएम के अनुसार सहयोग शिविर में 1200 आवेदन जेपी सेनानियों के इस संबंध में आवदेन मिले हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती नीतीश सरकार में जब वे वित्त मंत्री थे, तब जेपी सेनानियों की पेंशन राशि दोगुनी की गई थी। इस कार्यक्रम में 385 जेपी सेनानियों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।

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गिरिराज बोले- राहुल और प्रियंका माफी मांगें

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपने संबोधन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जमकर घेरा। राहुल पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि नकली लोग नकली संविधान लेकर घूम रहे हैं। कांग्रेस ने संविधान को कुचला है, जबकि भाजपा और एनडीए सरकार संविधान का आदर करती है।

वहीं, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ पर कहा कि कांग्रेस का 'तानाशाही डीएनए' आज भी बरकरार है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के अहंकार और अंतर्कलह के कारण कांग्रेस पार्टी का लगातार पतन हो रहा है।

उन्होंने कहा, "25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लागू किया था।उस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, न्यायपालिका की अवहेलना की गई और मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई। साथ ही लाखों विपक्षी नेताओं और लोकतंत्र समर्थकों को जेल भेज दिया गया।"

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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