नीट का प्रश्न पत्र एयरफोर्स के विमान से पटना पहुंचा, टेलीग्राम ऐप पर भी रोक; इम्तिहान पर कड़ा पहरा

NEET Re-Exam 2026: नीट-यूजी री-एग्जाम को लेकर इस बार सख्त तैयारियां की गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर जहां चप्पे-चप्पे पर निगरानी की व्यवस्था की गई है तो वहीं प्रश्न पत्रों को लेकर विशेष गंभीरता बरती जा रही है। प्रश्न पत्र एयरफोर्स के विमान से पटना पहुंचा है।

NEET Re-Exam 2026: नीट-यूजी री-एग्जाम की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस बार पेपर लीक या कदाचार को रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं। नीट परीक्षा पर पेपर लीक की छाया तक ना पड़े इसके लिए इस बार इंडियन एयरफोर्स की सेवा भी ली गई है। इतना ही नहीं परीक्षा केंद्रों पर ऐसे-ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि कोई परिंदा भी वहां पर ना मार सके। अभ्यर्थियों को सख्त हिदायत दी गई है और चर्चित टेलीग्राम ऐप को भी बैन कर दिया गया है। कड़े पहरे के बीच इस बार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और एनटीए ने छात्रों से खास अपील भी की है। एनटीए की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रद्यौगिकी मंत्रालय ने भारत में टेलीग्राम मंच तक पहुंच को एक निर्धारित और सीमित अवधि के लिए प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है।

इसी कड़ी में नीट यूजी-2026 री-एग्जाम का प्रश्नपत्र मंगलवार को वायुसेना के विमान से पटना लाया गया। पटना हवाई अड्डा से जिला प्रशासन की निगरानी में प्रश्नपत्रों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। यहां प्रश्नपत्रों को सुरक्षित रखा गया है, वहां सुरक्षाा के चाक-चौबंद इंतजाम हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं दी गई है कि प्रश्नपत्रों को कहां रखा गया है। डीएम डॉ.त्यागराजन एसएम ने बताया कि परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है।

सभी परीक्षा केद्रों पर मजिस्ट्रेट, पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की तैनाती होगी। किसी भी तरह की लापरवाही और चूक ना हो, इसके लिए पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। पटना के बद प्रश्न पत्र को दूसरे विमान से गया और दरभंगा भी भेजकर अधिकारियों को सौंपा गया।

परीक्षा केंद्रों पर सिर्फ केंद्राधीक्षक ले जा सकेंगे मोबाइल एनटीए ने री-नीट परीक्षा के लिए कई निर्देश उन राज्यों को दिए हैं, जहां नीट पेपर लीक की अफवाह और संभावना अधिक रहती है। बिहार के परीक्षा केंद्रों पर केंद्राधीक्षक के अलावा किसी वीक्षक को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी।