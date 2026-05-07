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हवा में हिचकोले खाने लगी इंडिगो फ्लाइट, यात्री घबराए; पायलट राजीव प्रताप रूडी ने ऐसे संभाला

May 07, 2026 04:33 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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इंडिगो एयरलाइन्स की दिल्ली से उड़ान भरकर पटना पहुंची फ्लाइट की खराब मौसम के चलते लैंडिंग नहीं हो सकी। टर्बुलेंस की वजह से विमान हिचकोले खाने लगा। इससे यात्री घबरा गए। इस विमान को राजीव प्रताप रूडी उड़ा रहे थे। उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट पर इसकी सुरक्षित लैंडिंग करा दी। 

हवा में हिचकोले खाने लगी इंडिगो फ्लाइट, यात्री घबराए; पायलट राजीव प्रताप रूडी ने ऐसे संभाला

दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो एयरलाइन्स का विमान बुधवार रात को खराब मौसम की वजह से हवा में हिचकोले खाने लगा। मौसम खराब होने के चलते उसकी पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं हो पाई। इसके बाद फ्लाइट को लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया। खराब मौसम से टर्बुलेंस होने लगा। इससे विमान में बैठे यात्री घबरा गए। हालांकि, इस विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई। इंडिगो के इस विमान में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी पायलट थे।

लखनऊ एयरपोर्ट पर उतने के बाद रूडी ने यात्रियों को फ्लाइट में संबोधित किया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजीव प्रताप रूडी यात्रियों से कहते हैं, “अब आप ताली बजा सकते हैं, हम सुरक्षित उतर गए हैं। थोड़ा इंतजार करेंगे। मौसम ठीक होता है तो वापस रवाना होंगे।”

रूडी ने यात्रियों को भरोसा दिलाया कि सभी यात्री सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा कि विमान बहुत खूबसूरत है और पायलट भी शानदार हैं। इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।

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जानकारी के अनुसार, इंडिगो की दिल्ली से पटना चलने वाली फ्लाइट संख्या 6ई 6497 ने बुधवार रात लगभग सवा 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी। विमान की अगले डेढ़ घंटे में पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग होनी थी। हालांकि, पटना में रात को अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाओं के साथ मेघगर्जन होने लगा। पटना एयरपोर्ट पर इस विमान की लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल पाई।

टर्बुलेंस से घबराए यात्री

पटना के आसमान में कुछ देर चक्कर लगाने के बाद यह फ्लाइट लखनऊ की ओर डायवर्ट कर दी गई। मौसम खराब होने की वजह से टर्बुलेंस हुआ, तो विमान में बैठे यात्री घबरा गए। विमान हिचकोले खाने लगा तो यात्री अपनी सीट पर बैठे चीखने-चिल्लाने लगे।

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लखनऊ में लैंडिंग के बाद यात्रियों ने ली राहत की सांस

लखनऊ एयरपोर्ट पर रात करीब पौने 11 बजे सुरक्षित लैंडिंग के होने बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। इसके बाद पायलट राजीव प्रताप रूडी ने यात्रियों को चुटीले अंदाज में संबोधित किया। इससे घबराए हुए यात्रियों के चेहरे पर हंसी-मुस्कान आ गई और वे तालियां बजाने लगे।

सिविल एविएशन मंत्री रह चुके हैं रूडी

बता दें कि राजीव प्रताप रूडी बिहार की सारण लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय सिविल एविशन मंत्री और नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में संसदीय मामलों के मंत्री रहे हैं। वह एक प्रोफेशनल पायलट हैं और अभी इंडिगो एयरलाइन्स के साथ जुड़े हुए हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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