कोलकाता से आ रही इंडिगो फ्लाइट वाराणसी डायवर्ट, दो घंटे लेट पटना लैंड हुआ विमान

इंडिगो एयरलाइन्स की कोलकाता से पटना आ रही फ्लाइट बुधवार को वाराणसी डायवर्ट हो गई। विमान में कई यात्री सवार थे। करीब दो घंटे के बाद वापस वाराणसी से विमान को पटना लाया गया।

बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को खराब मौसम का असर विमान सेवा पर भी पड़ा। कोलकाता से पटना आ रही इंडिगो एयरलाइन्स के विमान की पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं हो पाई। इस कारण उसे वाराणसी के लिए डायवर्ट कर दिया गया। मौसम साफ होने पर लगभग दो घंटे बाद वाराणसी से इंडिगो की फ्लाइट पटना पहुंच पाई। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार सुबह 11.30 बजे कोलकाता से इंडिगो के विमान को पटना आना था। लेकिन अचानक मौसम खराब होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से विमान को वाराणसी डायवर्ट कर दिया गया। हालांकि मौसम में सुधार होने के बाद दोपहर लगभग डेढ़ बजे वाराणसी से पुनः विमान पटना आया।

इसके अलावा पटना एयरपोर्ट पर कई अन्य फ्लाइट भी देरी से पहुंचीं। इसके चलते यात्रियों और उनके परिजन को काफी समस्या हुई। अपने रिश्तेदार को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, पंकज कुमार ने बताया कि घर में नवरात्र की कन्या पूजन थी। इसमें शामिल होने के लिए हमारे भाई आ रहे थे। लेकिन अचानक विमान को डायवर्ट कर दिया गया। जिस कारण काफी परेशानी हुई।