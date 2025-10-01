IndiGo flight from Kolkata diverted to Varanasi, landed in Patna two hours late कोलकाता से आ रही इंडिगो फ्लाइट वाराणसी डायवर्ट, दो घंटे लेट पटना लैंड हुआ विमान, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsIndiGo flight from Kolkata diverted to Varanasi, landed in Patna two hours late

कोलकाता से आ रही इंडिगो फ्लाइट वाराणसी डायवर्ट, दो घंटे लेट पटना लैंड हुआ विमान

इंडिगो एयरलाइन्स की कोलकाता से पटना आ रही फ्लाइट बुधवार को वाराणसी डायवर्ट हो गई। विमान में कई यात्री सवार थे। करीब दो घंटे के बाद वापस वाराणसी से विमान को पटना लाया गया। 

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाWed, 1 Oct 2025 10:44 PM
share Share
Follow Us on
कोलकाता से आ रही इंडिगो फ्लाइट वाराणसी डायवर्ट, दो घंटे लेट पटना लैंड हुआ विमान

बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को खराब मौसम का असर विमान सेवा पर भी पड़ा। कोलकाता से पटना आ रही इंडिगो एयरलाइन्स के विमान की पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं हो पाई। इस कारण उसे वाराणसी के लिए डायवर्ट कर दिया गया। मौसम साफ होने पर लगभग दो घंटे बाद वाराणसी से इंडिगो की फ्लाइट पटना पहुंच पाई। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार सुबह 11.30 बजे कोलकाता से इंडिगो के विमान को पटना आना था। लेकिन अचानक मौसम खराब होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से विमान को वाराणसी डायवर्ट कर दिया गया। हालांकि मौसम में सुधार होने के बाद दोपहर लगभग डेढ़ बजे वाराणसी से पुनः विमान पटना आया।

ये भी पढ़ें:पूर्णिया से दो शहरों के लिए 15 अक्टूबर से डेली फ्लाइट, स्टार एयर का ऐलान

इसके अलावा पटना एयरपोर्ट पर कई अन्य फ्लाइट भी देरी से पहुंचीं। इसके चलते यात्रियों और उनके परिजन को काफी समस्या हुई। अपने रिश्तेदार को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, पंकज कुमार ने बताया कि घर में नवरात्र की कन्या पूजन थी। इसमें शामिल होने के लिए हमारे भाई आ रहे थे। लेकिन अचानक विमान को डायवर्ट कर दिया गया। जिस कारण काफी परेशानी हुई।

बता दें कि पटना समेत बिहार के कई जिलों में गुरुवार को मौसम खराब रहा। उत्तर और दक्षिण बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में तेज हवा के साथ वज्रपात और बारिश का दौर चला। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह राज्य में आंधी-बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।