जारी है इंडिगो संकट, पटना एयरपोर्ट से आज 8 उड़ानें रद्द

रविवार को इंडिगो की पटना से दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलुरु, देवघर जाने वाली आठ उड़ाने रद्द रहेंगी। शनिवार को भी पटना से दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलुरु और चेन्नई आने-जाने वाली इंडिगों की आठ उड़ानें रद्द रहीं।

Dec 14, 2025 07:28 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
देश भर में अलग-अलग जगहों पर जारी इंडिगो संकट के बीच आज यानी रविवार को भी पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी जारी रहेगी। इंडिगो संकट के कारण उड़ानें रद्द होने का सिलसिला जारी है। पटना हवाई अड्डा प्रबंधन ने शनिवार को भी इंडिगो एयरलाइंस के हवाले से उपलब्ध रद्द की गईं उड़ानों की जानकारी दी। इसके मुताबिक रविवार को इंडिगो की पटना से दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलुरु, देवघर जाने वाली आठ उड़ाने रद्द रहेंगी। शनिवार को भी पटना से दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलुरु और चेन्नई आने-जाने वाली इंडिगों की आठ उड़ानें रद्द रहीं।

पटना हवाई अड्डा पर कोहरे से निपटने की तैयारी शुरू

इधर घने कोहरे से उड़ानों में होने वाली देरी और यात्री सुविधाओं से संबंधित समस्याओं से निपटने की तैयारियों के लिए शनिवार को जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर फॉग प्रिपेयर्डनेस ड्राई रन हुआ। निदेशक सीपी द्विवेदी ने बताया कि इस अभ्यास का मकसद सर्दियों के मौसम में घने कोहरे की वजह से होने वाली देरी और यात्री प्रबंधन की समस्याओं से निपटने में हवाई अड्डे के सभी हितधारकों की तैयारी, तालमेल और परिचालन क्षमता का आकलन करना था।

यह ड्राई रन एयरपोर्ट फॉग प्रिपेयर्डनेस मानक संचालन प्रक्रिया और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया ताकि तय प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित हो सके। यात्रियों के लिए टर्मिनल के बाहर एक सूचना डेस्क बनाया गया। देरी से चेक-इन/बोर्डिंग की स्थिति के लिए अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था की गई। एफ एंड बी व्यवस्था का मूल्यांकन किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया। इस बाबत एक मॉक ड्रिल भी हुई।

