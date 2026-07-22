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पति को शराब पीकर पीटना है; 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर नए विवाद में बिहार की टीचर साक्षी

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार की रहने वाली साक्षी रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में अपने बयान को लेकर विवाद में हैं। साक्षी ने इस शो में कहा कि वो मैन हेटर हैं यानी मर्दों से उन्हें नफरत है। बिहार की रहने वाली और पेशे से शिक्षिका ने कहा कि वो अपने पति को शराब पीकर पीटना चाहती हैं। 

पति को शराब पीकर पीटना है; 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर नए विवाद में बिहार की टीचर साक्षी

मशहूर रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' की एक प्रतिभागी साक्षी इन दिनों चर्चा में है। साक्षी झा बिहार की रहने वाली हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पेशे से शिक्षिका और कंटेंट क्रिएटर हैं। समय रैना के इस बेहद ही चर्चित शो में पहुंची बिहार की साक्षी झा ने खुद को 'मैन हेटर' कहा है। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि वो अपने पति को शराब पीकर पीटना चाहती हैं। साक्षी झा की इन बातों के बाद अब चर्चा यह होने लगी है कि बिहार सरकार ने उनपर ऐक्शन लिया है और उनकी नौकरी चली गई है। हालांकि, साक्षी झा की जॉब जाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इधर 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' में साक्षी की बेबाक बातों को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। साक्षी ने इस शो में यह भी कहा था कि वो अपने पिता, भाई और दादा से नफरत करती है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोग साक्षी झा की जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। यह एपिसोड जब से टेलीकास्ट हुआ है तब से इसकी चर्चा हो रही है। इस शो में साक्षी झा को सभी पैनलिस्ट्स से जीरो प्वाइंट मिले।

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साक्षी झा ने शो में क्या कहा

'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' के ऑडिशन के दौरान साक्षी झा ने खुद को पुरुष विरोधी बताया। साक्षी ने कहा कि वो पुरुषों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हैं। मैं उनसे दूरी बना कर रहती हूं। जब शो में पैनलिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या मर्दों के साथ उनका कोई खराब एक्सपिरियेंस रहा है? तब साक्षी ने कहा कि, हां उन्हें मर्दों से जेनरेशनल ट्रॉमा है। जब उनसे शो में यह पूछा गया कि अगर आप मैन हेटर हैं तो आपके पिता इसके बारे में क्या महसूस करते हैं? इसपर साक्षी ने कहा कि मैंने उनसे कहा है कि मैं आपसे नफरत करती हूं।

यह सच है कि वो मेरे पिता हैं लेकिन अंत में वो एक मर्द हैं। साक्षी ने आगे यह भी कहा कि वो अपने दादाजी को भी पसंद नहीं करती हैं। साक्षी ने कहा है कि उनकी जिंदगी का मकसद अपने पति को शराब पीकर बेलट से पीटना है। यह बात सुनकर शो में मौजूद दर्शक और जज सभी हैरान रह गए। अपनी इस सोच के पीछे की वजह बताते हुए साक्षी ने कहा कि यह पीढ़ियों से चले आ रहे ट्रॉमा का का नतीजा है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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