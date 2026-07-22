पति को शराब पीकर पीटना है; 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर नए विवाद में बिहार की टीचर साक्षी

बिहार की रहने वाली साक्षी रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में अपने बयान को लेकर विवाद में हैं। साक्षी ने इस शो में कहा कि वो मैन हेटर हैं यानी मर्दों से उन्हें नफरत है। बिहार की रहने वाली और पेशे से शिक्षिका ने कहा कि वो अपने पति को शराब पीकर पीटना चाहती हैं।

मशहूर रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' की एक प्रतिभागी साक्षी इन दिनों चर्चा में है। साक्षी झा बिहार की रहने वाली हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पेशे से शिक्षिका और कंटेंट क्रिएटर हैं। समय रैना के इस बेहद ही चर्चित शो में पहुंची बिहार की साक्षी झा ने खुद को 'मैन हेटर' कहा है। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि वो अपने पति को शराब पीकर पीटना चाहती हैं। साक्षी झा की इन बातों के बाद अब चर्चा यह होने लगी है कि बिहार सरकार ने उनपर ऐक्शन लिया है और उनकी नौकरी चली गई है। हालांकि, साक्षी झा की जॉब जाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इधर 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' में साक्षी की बेबाक बातों को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। साक्षी ने इस शो में यह भी कहा था कि वो अपने पिता, भाई और दादा से नफरत करती है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोग साक्षी झा की जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। यह एपिसोड जब से टेलीकास्ट हुआ है तब से इसकी चर्चा हो रही है। इस शो में साक्षी झा को सभी पैनलिस्ट्स से जीरो प्वाइंट मिले।

साक्षी झा ने शो में क्या कहा 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' के ऑडिशन के दौरान साक्षी झा ने खुद को पुरुष विरोधी बताया। साक्षी ने कहा कि वो पुरुषों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हैं। मैं उनसे दूरी बना कर रहती हूं। जब शो में पैनलिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या मर्दों के साथ उनका कोई खराब एक्सपिरियेंस रहा है? तब साक्षी ने कहा कि, हां उन्हें मर्दों से जेनरेशनल ट्रॉमा है। जब उनसे शो में यह पूछा गया कि अगर आप मैन हेटर हैं तो आपके पिता इसके बारे में क्या महसूस करते हैं? इसपर साक्षी ने कहा कि मैंने उनसे कहा है कि मैं आपसे नफरत करती हूं।