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बिहार संपर्क क्रांति, श्रमजीवी, पवन और वैशाली एक्सप्रेस समेत 100 ट्रेनों में बढ़ेंगी सीटें, जेनरल बोगी भी जुड़ेगी

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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Indian Railway News: भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों में सीट बढ़ाने का प्लान बनाया है। नए मानक के तहत हर ट्रेन में कम से कम 6 से 8 स्लीपर और 4 जेनरल बोगी अनिवार्य होगी। अतिरिक्त 4 बोगी जोड़ने से एक ट्रेन में सभी श्रेणियों को मिलाकर 350 से अधिक सीटें बढ़ जाएंगी। 

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कई ट्रेनों में सीटें बढ़ाई जाएंगी। (सांकेतिक तस्वीर)

Indian Railway News: रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में बोगियां बढ़ाने का निर्णय लिया है। आने वाली दिनों में मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों की एलएचबी रैक में 20 की जगह 24 बोगियां होंगी। बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को पत्र भेजकर 24 बोगियों की ट्रेन के परिचालन व्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट मांगी है। इस निर्णय से मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली पवन एक्सप्रेस, मिथिला एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस समेत 100 से अधिक ट्रेनों में सीटें बढ़ जाएंगी। रेलवे बोर्ड जल्द ही लगभग 3200 लंबी दूरी की मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए नई मानक संरचना लागू करेगा।

नए मानक के तहत हर ट्रेन में कम से कम 6 से 8 स्लीपर और 4 जेनरल बोगी अनिवार्य होगी। अतिरिक्त 4 बोगी जोड़ने से एक ट्रेन में सभी श्रेणियों को मिलाकर 350 से अधिक सीटें बढ़ जाएंगी। बोर्ड के नए मानक में आम यात्रियों को ध्यान में रखा गया है। अब हर 24 डिब्बे की रैक में कम से कम चार जेनरल बोगी लगाना अनिवार्य होगा।

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अभी तक कई ट्रेनों में जेनरल बोगी की कमी रहती थी। इससे दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, पुणे और चेन्नई से घर लौटने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। रेलवे ने तय किया है कि भीड़ वाली ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां तुरंत जोड़ी जाएंगी। इस सूची में पवन एक्सप्रेस, मिथिला एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, मगध एक्सप्रेस और अवध-असम एक्सप्रेस आदि ट्रेनों को शामिल किया हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन और बिहार से होकर गुजरने वाली इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट कम होगी।

अधिकारियों के अनुसार, रैक लंबी होने से वेटिंग लिस्ट में बड़ी राहत मिलेगी और कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु और चेन्नई जाने वाले यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही राजस्व भी बढ़ेगा। वहीं, रेल कर्मियों का कहना है कि 24 बोगियों की रैक के लिए प्लेटफॉर्म और सिग्नलिंग की तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी। अभी अधिकांश स्टेशनों के प्लेटफॉर्म और सिग्नल 22 बोगियों वाले ही हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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