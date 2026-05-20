Indian Railway: बिहार में 29 नई रेल लाइनें बनेंगी, किऊल से झाझा तक तीसरी रेलवे लाइन को भी मंजूरी

Indian Railway: रेलवे बोर्ड ने किऊल से झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन को मंजूरी दी है। दोनों स्टेशनों के बीच 54 किमी में तीसरी लाइन के निर्माण पर 965 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डीडीयू से किऊल तक तीसरी एवं चौथी जबकि किउल से झाझा के बीच सिर्फ तीसरी रेल लाइन का निर्माण होना है।

Indian Railway: बिहार में 29 नई रेल लाइन का निर्माण होगा। नई रेल लाइनों का एलाइनमेंट तय करने की मंजूरी रेलवे बोर्ड ने प्रदान कर दी है। कुल 267 लाख रुपये से 1763.87 किमी में नई रेल लाइन बनाने के लिए (प्रारंभिक इंजीनियरिंग-सह-यातायात सर्वेक्षण) सर्वे किया जाएगा। सर्वे के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2.67 करोड़ की राशि जारी की गई है। जैसे -जैसे सर्वे का काम आगे बढ़ेगा, राशि में बढ़ोतरी होगी। इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि अधिक से अधिक शहर और गांव रेल लाइन से जुड़े। सर्वे करने के बाद एजेंसी की ओर से रिपोर्ट तैयार कर संबंधित रेल मंडल को दी जाएगी।

इन रेल लाइन का होना है सर्वे मधुबनी-जनकपुर रोड के बीच सहार होते हुए (50 किमी), नवादा-गिरिडीह के बीच सतगवां होते (130 किमी), कुशेश्वरस्थान-सहरसा के बीच (35 किमी), भगवानपुर-महुआ-ताजपुर-समस्तीपुर के बीच (60 किमी), घोगार्डिया से घोघेपुर तक किशनपत्ती, जमालपुर होते हुए (50 किमी), पावापुरी-नवादा के बीच (35 किमी), महेशखूंट-नारायणपुर तक गोगरी, पर्वता, डुमरिया होते हुए (40 किमी), इस्लामपुर से बोधगया तक मानपुर होते हुए (50 किमी) शामिल है।

इसके अलाव बिहारशरीफ और जहानाबाद के बीच एकंगरसराय होते हुए (65 किमी), बिहारीगंज से बिहपुर तक चौसा और पचरासी होते हुए , थावे-मोतिहारी और चौरा दानो के बीच (90 किमी), मधुबनी और कामतौल के बीच (30 किमी), बहेड़ी-शिवाजीनगर-रुसेरा के बीच मंझौल और बरौनी होते हुए , बांका से जमुई होते हुए नवादा तक (165 किमी), लोहना-मुक्तापुर के बीच अलीनगर, त्रिमुहानी, बाहेदी होते हुए , चकिया-बैरगानिया के बीच मधुबनी, फेनहारा होते हुए , अरेराज-नरकटियागंज के बीच लौरिया होते हुए , मुगलसराय-भभुआ के बीच नौघोर होते हुए (40 किमी), चकिया-केसरिया के बीच कैथवलिया होते हुए आदि।

किऊल से झाझा तक तीसरी रेलवे लाइन को मिली मंजूरी रेलवे बोर्ड ने किऊल से झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन को मंजूरी दी है। दोनों स्टेशनों के बीच 54 किमी में तीसरी लाइन के निर्माण पर 965 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डीडीयू से किऊल तक तीसरी एवं चौथी जबकि किउल से झाझा के बीच सिर्फ तीसरी रेल लाइन का निर्माण होना है।