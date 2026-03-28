Indian Railway News: अमृत भारत समेत बिहार को 3 नई ट्रेनों की सौगात, रूट और टाइमिंग समझ लीजिए

तीनों रूटों पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसमें यात्रियों की भीड़ और राजस्व को देखते हुए रेलवे ने नियमित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि ट्रेनों का नियमित तौर पर परिचालन कब से शुरू होगा, इसको लेकर तिथि अभी जारी नहीं हुई है।

Indian Rail News: भारतीय रेल से तीन नई ट्रेनों की सौगात मिली है। पटना से अहमदाबाद के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। इसके अलावा पटना से राजगीर के बीच एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होगा। वहीं सहरसा से जमालपुर के बीच मेमू ट्रेन चलेगी। रेलवे बोर्ड से इसकी मंजूरी मिल गई है। रेलवे की ओर से इन ट्रेनों के रूट और टाइमिंग की जानकारी साझा की गयी है। हालांकि तिथि का निर्धारण नहीं हो पाया है। इन ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से बिहार के लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है।

रेलवे की ओर से मिली जानकारी के अनुसार तीनों रूटों पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसमें यात्रियों की भीड़ और राजस्व को देखते हुए रेलवे ने नियमित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि ट्रेनों का नियमित तौर पर परिचालन कब से शुरू होगा, इसको लेकर तिथि अभी जारी नहीं हुई है।

रेलवे के अनुसार 21905 अहमदाबाद-पटना अमृत भारत बुधवार को शाम 6:30 बजे अहमदाबाद से खुलेगी, गुरुवार रात 12:30 बजे पटना पहुंचेगी। वहीं वापसी में 21906 पटना-अहमदाबाद अमृत भारत शुक्रवार को रात 10:30 बजे खुलेगी, रविवार सुबह 5:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। 13354 पटना-राजगीर पटना से सुबह 9:20 में खुलेगी और दोपहर 12:45 बजे राजगीर पहुंचेगी। वापसी में 13353 राजगीर-पटना राजगीर से शाम 3:10 बजे खुलेगी और पटना शाम 6:45 बजे पहुंचेगी। 63398 सहरसा-जमालपुर मेमू सहरसा से सुबह 5:15 बजे खुलेगी। जो सुबह 8:05 बजे जमालपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में 63397 जमालपुर-सहरसा मेमू जमालपुर से रात 9:45 बजे खुलेगी और रात 1 बजे जमालपुर पहुंचेगी।