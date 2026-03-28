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Indian Railway News: अमृत भारत समेत बिहार को 3 नई ट्रेनों की सौगात, रूट और टाइमिंग समझ लीजिए

Mar 28, 2026 06:02 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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तीनों रूटों पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसमें यात्रियों की भीड़ और राजस्व को देखते हुए रेलवे ने नियमित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि ट्रेनों का नियमित तौर पर परिचालन कब से शुरू होगा, इसको लेकर तिथि अभी जारी नहीं हुई है।

Indian Railway News: अमृत भारत समेत बिहार को 3 नई ट्रेनों की सौगात, रूट और टाइमिंग समझ लीजिए

Indian Rail News: भारतीय रेल से तीन नई ट्रेनों की सौगात मिली है। पटना से अहमदाबाद के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। इसके अलावा पटना से राजगीर के बीच एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होगा। वहीं सहरसा से जमालपुर के बीच मेमू ट्रेन चलेगी। रेलवे बोर्ड से इसकी मंजूरी मिल गई है। रेलवे की ओर से इन ट्रेनों के रूट और टाइमिंग की जानकारी साझा की गयी है। हालांकि तिथि का निर्धारण नहीं हो पाया है। इन ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से बिहार के लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है।

रेलवे की ओर से मिली जानकारी के अनुसार तीनों रूटों पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसमें यात्रियों की भीड़ और राजस्व को देखते हुए रेलवे ने नियमित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि ट्रेनों का नियमित तौर पर परिचालन कब से शुरू होगा, इसको लेकर तिथि अभी जारी नहीं हुई है।

रेलवे के अनुसार 21905 अहमदाबाद-पटना अमृत भारत बुधवार को शाम 6:30 बजे अहमदाबाद से खुलेगी, गुरुवार रात 12:30 बजे पटना पहुंचेगी। वहीं वापसी में 21906 पटना-अहमदाबाद अमृत भारत शुक्रवार को रात 10:30 बजे खुलेगी, रविवार सुबह 5:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। 13354 पटना-राजगीर पटना से सुबह 9:20 में खुलेगी और दोपहर 12:45 बजे राजगीर पहुंचेगी। वापसी में 13353 राजगीर-पटना राजगीर से शाम 3:10 बजे खुलेगी और पटना शाम 6:45 बजे पहुंचेगी। 63398 सहरसा-जमालपुर मेमू सहरसा से सुबह 5:15 बजे खुलेगी। जो सुबह 8:05 बजे जमालपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में 63397 जमालपुर-सहरसा मेमू जमालपुर से रात 9:45 बजे खुलेगी और रात 1 बजे जमालपुर पहुंचेगी।

इसके अलावा पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल से भी एक नई नियमित ट्रेन का परिचालन होगा। जो 13379 धनबाद-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस सोमवार रात 11:00 बजे धनबाद से खुलेगी और बुधवार को दोपहर 1:40 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी। वापसी में लोकमान्य तिलक से बुधवार को शाम 4:55 में खुलेगी और शुक्रवार को सुबह 8:00 बजे धनबाद पहुंचेगी।

Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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