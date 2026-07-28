श्रावणी मेले में चलेंगी 12 विशेष ट्रेनें, बिहार-झारखंड बंगाल और यूपी के श्रद्धालुओं को राहत; देखें पूरी लिस्ट

Shravani Mela: श्रावणी मेले के दौरान दूर-दूर से देवघर और बाबा धाम आने-जाने वाले लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रेलवे इन श्रद्धालुओं के लिए 12 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। रक्सौल-देवघर श्रावणी मेला स्पेशल 31 जुलाई से सप्ताह में तीन दिन चलेगी।

Shravani Mela: श्रावणी मेले का आगाज हो रहा है। इस मेले दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर और सुलतानगंज आने-जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेल की ओर से श्रावणी मेले पर 12 जोड़ी विशेष ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की गई है। ये स्पेशल ट्रेनें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के यात्रियों को सीधी सुविधा उपलब्ध कराएंगी। इनमें अधिकतर ट्रेनें जसीडीह, देवघर, सुलतानगंज और भागलपुर होकर चलेंगी, जिससे कांवरियों और श्रद्धालुओं की यात्रा पहले से सुगम होगी।

रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि परिचालन इस सप्ताह से अगस्त और कुछ ट्रेनों का सितंबर तक होगा। प्रमुख ट्रेनों में जयनगर-आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल 31 जुलाई से 30 अगस्त तक सप्ताह में तीन दिन चलेगी। यह मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, किउल, झाझा और जसीडीह होकर चलेगी। रक्सौल-देवघर श्रावणी मेला स्पेशल भी 31 जुलाई से सप्ताह में तीन दिन सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, जमालपुर और भागलपुर के रास्ते देवघर पहुंचेगी। कोसी क्षेत्र के लिए राघोपुर-देवघर श्रावणी मेला स्पेशल रोज चलेगी। यह न सुपौल, सहरसा, मानसी, खगड़िया, मुंगेर, सुलतानगंज और भागलपुर होते देवघर पहुंचेगी। दानापुर और साहिबगंज के बीच भी प्रत्येक रविवार को विशेष ट्रेन चलेगी।

पटना-इस्लामपुर श्रावणी मेला सप्ताह में तीन दिन चलेगी पटना और नालंदा जिले के यात्रियों को भी राहत देते हुए पटना-इस्लामपुर श्रावणी मेला स्पेशल का संचालन सप्ताह में तीन दिन किया जा रहा है। हावड़ा से नटेसर के बीच भी सप्ताह में तीन दिन विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन जसीडीह, किउल, शेखपुरा, बिहारशरीफ, नालंदा और राजगीर होकर नटेसर पहुंचेगी। इससे पश्चिम बंगाल के श्रद्धालुओं को राजगीर और नालंदा क्षेत्र तक सीधी रेल सुविधा उपलब्ध होगी। झारखंड के यात्रियों के लिए रेलवे ने रांची-भागलपुर के बीच दो अलग-अलग मार्गों से दो जोड़ी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है। पहली ट्रेन बोकारो, गोमो, कोडरमा, नवादा, किउल और जमालपुर होकर चलेगी। जबकि दूसरी ट्रेन बरकाकाना, हजारीबाग टाउन, कोडरमा, नवादा और किउल के रास्ते भागलपुर पहुंचेगी। दोनों ट्रेनों का परिचालन सप्ताह में दो-दो दिन किया जाएगा।

सावन में रुद्राभिषेक के लिए मंदिरों में ऑनलाइन बुकिंग सावन 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसमें भगवान शिव की पूजा व रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। रुद्राभिषेक के लिए अब बिहार के मंदिरों में ऑनलाइन बुकिंग भी होने लगी है। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर, पूर्वी चंपारण स्थित कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर, सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर स्थित शिवलिंग पर रुद्राभिषेक की बुकिंग करायी जा रही है। पूजा सामग्री की व्यवस्था मंदिर में ही :महावीर मंदिर पटना और विराट रामायण मंदिर में रुद्राभिषेक की बुकिंग के साथ ही पूजा सामग्री मंदिर प्रबंधन की तरफ से उपलब्ध करायी जाती हैं।

महावीर मंदिर पटना जंक्शन की बुकिंग मंदिर के पोर्टल पर जाकर लोग कर रहे हैं। मंदिर के द्वारा पूजन सामग्री के साथ-साथ पूजा कराने वाले आचार्य की भी व्यवस्था की जाती है। मंदिर में रोज चार अलग-अलग शिवलिंगों पर कुल 56 रुद्राभिषेक कराए जाने की व्यवस्था है। पूर्वी चंपारण स्थित कैथवलिया विराट रामायण मंदिर के नवनिर्मित शिव मंडप में भी रुद्राभिषेक की शुरुआत की गई है।