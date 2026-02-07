शाबाश सूर्यवंशी! हरारे में रनों की बरसात, वैभव के शहर समस्तीपुर में एक साथ मनी होली और दिवाली

संक्षेप: वैभव ने मात्र 80 गेंदों का सामना कर 175 रनों की आतिशी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने कुल 15 चौके, 15 छक्के लगाये। 14 साल के सूर्यवंशी ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया।

बिहार के समस्तीपुर से निकले वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को ऐसा तूफान मचाया कि भारतीय अंडर-19 टीम छठी बार विश्व चैंपियन बन गई। युवा ब्रिगेड के जग जीतने के बाद अब बारी सीनियर टीम इंडिया की है, जो टी-20 विश्व कप में शनिवार को अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी। शुक्रवार को अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में ऐतिहासिक जीत हासिल की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। इससे पहले वैभव ने मात्र 80 गेंदों का सामना कर 175 रनों की आतिशी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने कुल 15 चौके, 15 छक्के लगाये। 14 साल के सूर्यवंशी ने एक यादगार पारी खेली और महज 55 गेंदों पर तीन अंक का आंकड़ा छूकर इस टूर्नामेंट में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए।

मैदान में रनों की बरसात, शहर में जश्न का सैलाब जैसे-जैसे वैभव का स्कोर बढ़ रहा था, पूरा समस्तीपुर जिला जश्न के सागर में डूबता गया। स्थानीय पटेल मैदान में दोपहर से ही पटाखे छूटने शुरू हो गए थे। वैभव के बचपन के कोच ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में युवा क्रिकेटरों ने जमकर जश्न मनाया और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां साझा कीं।

ताजपुर में मली गई गुलाल, बजा ढोल-मजीरा वैभव के पैतृक क्षेत्र ताजपुर और मोतीपुर में भी उत्सव जैसा माहौल रहा। युवा व्यवसायी उमेश कौशिक ने मित्रों के साथ रंग-अबीर लगाकर और ढोल-मजीरा बजाकर जीत का जश्न मनाया। लोगों ने पटाखे और फुलझड़ियां जलाकर एक साथ होली और दिवाली मनाई। वैभव के चाचा राजीव सूर्यवंशी ने भावुक होते हुए कहा कि वैभव में बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा थी। यही कारण है कि वह हर मैच में नया इतिहास रच रहा है।

गौरवशाली उपलब्धि पर बोले प्रबुद्ध जन शहर के त्रिलोकनाथ उपाध्याय ने बताया कि ताजपुर जैसे छोटे कस्बे से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराना पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। वहीं, उमेश कौशिक ने कहा कि हमें गर्व है कि वैभव हमारे गांव का बालक है। हम दुआ करते हैं कि वह आगे चलकर दोहरा शतक बनाए और कामयाबी के शिखर को चूमे। अधिवक्ता राकेश कुमार कर्मशील ने कहा कि इतनी कम उम्र में ऐसी सफलता समाज के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।