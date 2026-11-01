दिल्ली में I.N.D.I.A. की रैली, पटना में कांग्रेस ऑफिस पर रेड; मामला पीएम मोदी की मां से जुड़ा है
कांग्रेस पार्टी के दफ्तर सदाकत आश्रम में रविवार को दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पाटलिपुत्र थाना की मदद से छापेमारी की। दिल्ली पुलिस ने एक नोसिट भी चस्पा किया। मामला
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से वोट बचाओ, देशब चाओ महारैली का आयोजन किया गया। इसी बीच कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पाटलिपुत्र थाना के सहयोग से रविवार को छापेमारी की। मामला पीएम नरेंद्र मोदी की मां का एआई वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस अमित कुमार मंडल की तलाश कर रही थी। अमित मंडल नहीं मिले और भाई ने नोटिस लेने से इनकार किया तो कांग्रेस कार्यालय पर दिल्ली पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से बनाए गए वीडियो को लेकर दिल्ली में दर्ज कांड के सिलसिले में दिल्ली पुलिस पटना पहुंची थी। उस समय अमित मंडल प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल में थे। पुलिस ने आश्रम परिसर में पहुंचने के बाद अमित कुमार मंडल के बारे में तहकीकात की। अमित कुमार मंडल आश्रम परिसर में ही बने क्वार्टर में रहते हैं। वे दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हुए थे। तब, वहां मौजूद उनके भाई से पुलिस ने पूछताछ की और नोटिस रिसीव करने को कहा।
भाई ने नोटिस रिसीव करने से इनकार किया। तब, पुलिस ने उसे कांग्रेस मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया और उसकी फोटोग्राफी कर वापस लौट गई। नोटिस में दिल्ली पुलिस ने अमित कुमार मंडल को 5 नवंबर 2026 को दिल्ली के रमन मार्ग स्थित एसीपी कार्यालय में जांच कोषांग में सभी साक्ष्यों के साथ हाजिर होने को कहा है। इसमें एआई वीडियो अपलोड करने के लिए इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड नंबर 99399979005, 1 सितंबर 2025 से अबतक प्रयोग हो रहा मोबाइल हैंडसेट, कांग्रेस के ट्वीटर हैंडल के अधिकृत उपयोगकर्ता का नाम, 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक कांग्रेस के ट्वीटर हैंडल के इस्तेमाल करने की अनुमति देने वाले या अधिकृत व्यक्तियों की सूची और अन्य जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें