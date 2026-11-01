दिल्ली में I.N.D.I.A. की रैली, पटना में कांग्रेस ऑफिस पर रेड; मामला पीएम मोदी की मां से जुड़ा है

कांग्रेस पार्टी के दफ्तर सदाकत आश्रम में रविवार को दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पाटलिपुत्र थाना की मदद से छापेमारी की। दिल्ली पुलिस ने एक नोसिट भी चस्पा किया। मामला

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से वोट बचाओ, देशब चाओ महारैली का आयोजन किया गया। इसी बीच कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पाटलिपुत्र थाना के सहयोग से रविवार को छापेमारी की। मामला पीएम नरेंद्र मोदी की मां का एआई वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस अमित कुमार मंडल की तलाश कर रही थी। अमित मंडल नहीं मिले और भाई ने नोटिस लेने से इनकार किया तो कांग्रेस कार्यालय पर दिल्ली पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से बनाए गए वीडियो को लेकर दिल्ली में दर्ज कांड के सिलसिले में दिल्ली पुलिस पटना पहुंची थी। उस समय अमित मंडल प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल में थे। पुलिस ने आश्रम परिसर में पहुंचने के बाद अमित कुमार मंडल के बारे में तहकीकात की। अमित कुमार मंडल आश्रम परिसर में ही बने क्वार्टर में रहते हैं। वे दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हुए थे। तब, वहां मौजूद उनके भाई से पुलिस ने पूछताछ की और नोटिस रिसीव करने को कहा।