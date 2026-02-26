नेपाल में चुनाव से पहले तीन मार्च से भारत-नेपाल सीमा सील,नेपाली नागरिक बॉर्डर पार यूं जा सकेंगे

भारत-नेपाल सीमा सील होने के दौरान अगर कोई नेपाल का वोटर भारतीय सीमा से प्रवेश करता है तो उसकी नागरिकता तथा वोटर कार्ड देखकर ही नेपाल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जेएनजी आंदोलन के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

नेपाल में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न हो इसको लेकर 3 मार्च की रात से 6 मार्च तक भारत नेपाल सीमा पूरी तरह से सील रहेगा। मोतिहारी जिले में नवलपरासी जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नवलपरासी प्रशासन ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने और सुरक्षा के मद्देनजर भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा त्रिवेणी को तीन मार्च की रात से लेकर छह मार्च की रात तक पूरी तरह से सील करने का निर्णय लिया गया है।

इस दौरान वाल्मीकि नगर सीमा (बॉर्डर) पर आम लोगों और वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इमर्जेंसी सेवाएं केवल एम्बुलेंस और विशेष आपातकालीन सेवाओं की ही गहन जांच के बाद आने जाने की अनुमति होगी।नेपाल सशस्त्र पुलिस बल एपीएफ के त्रिवेणी वीओपी के सब इंस्पेक्टर डम्मर ओली ने बताया कि चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

हालांकि सीमा सील के बारे में पूर्वी नवलपरासी के जिलाधिकारी भविश्वर पांडे के तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नही आयी है। लेकिन मौखिक रूप से सीमा सील के बारे में बताया गया है। सीमा सील होने के पश्चात सीमा पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप्प रहेगा। सिर्फ इमर्जेंसी सेवाएं एम्बुलेंस तथा विशेष आपातकालीन सेवाओं को ही गहन जांच कर आवागमन के लिए अनुमति दी जाएगी।

इसके साथ ही सीमा सील होने के दौरान अगर कोई नेपाल का वोटर भारतीय सीमा से प्रवेश करता है तो उसकी नागरिकता तथा वोटर कार्ड देखकर ही नेपाल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जेएनजी आंदोलन के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके पश्चात सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त कर उनके नेतृत्व मे अंतरिम सरकार का गठन कर छह मार्च को चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। अब चुनाव को लेकर नेपाल क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीमा क्षेत्र पर एपीएफ निगरानी रख रही है।