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भारत-नेपाल सीमा सड़क बिहार के 6 जिलों से गुजरेगा, कब पूरा होगा निर्माण; यूपी-बंगाल जाना भी आसान

Nishant Nandan हिन्दुस्ताान ब्यूरो, पटना
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India-Nepal Border Road: सीमा की सुरक्षा और लोगों के बेहतर आवागमन को ध्यान में रखते हुए इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार में सात जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से यह सड़क गुजरती है।

भारत-नेपाल सीमा सड़क बिहार के 6 जिलों से गुजरेगा, कब पूरा होगा निर्माण; यूपी-बंगाल जाना भी आसान

भारत-नेपाल सीमा सड़क (India-Nepal Border Road) का निर्माण अगले माह यानी जून में पूरा कर लिया जाएगा। सात जिलों से गुजरने वाली इस सड़क के 538 किमी लंबाई का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अब मात्र 16 किमी का निर्माण शेष है, जिसपर तेजी से काम किया जा रहा है। यह सड़क कुल 554 किमी लंबी है। सीमा की सुरक्षा और लोगों के बेहतर आवागमन को ध्यान में रखते हुए इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार में सात जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से यह सड़क गुजरती है।

इनमें पूर्वी चंपारण जिले में 11 और किशनगंज में पांच किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शेष है। इस सड़क के निर्माण में भारत सरकार का करीब चार हजार करोड़ और बिहार सरकार का 2800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए हैं। सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर सारा खर्च बिहार सरकार ने किया है।

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यह सड़क बिहार के सात जिलों के साथ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा है। इस तरह तीन राज्यों में आना और जाना इस सड़क से आसान होगा। वहीं, सुरक्षा की दृष्टि से भी यह सड़क काफी खास है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि अच्छी सड़क के बनने से सीमा की निगरानी बेहतर ढंग से हो सकेगी। गश्तीदल को सुरक्षा बहाल करने में भी मदद मिलेगी। यह सड़क सात मीटर चौड़ी बन रही है। पदाधिकारी बताते हैं कि भारत और नेपाल सीमा की लंबाई 650 किलोमीटर है। इनमें 554 किलोमीटर सड़क भारत-नेपाल सीमा सड़क के तहत बनी है। वहीं, शेष हिस्सा एनएच के रूप में पहले से बना हुआ है।

विक्रमशिला: बेली ब्रिज पर फिलहाल छोटी गाड़ियों का परिचालन

इधर पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा है कि भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर बन रहे बेली ब्रिज पर फिलहाल पैदल यात्रियों और छोटी गाड़ियों के सीमित आवागमन की अनुमति दी जाएगी। सचिव ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्सों एवं निर्माणाधीन बेली ब्रिज कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली।

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बोर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) के एडीजी जितेंद्र प्रसाद, विशिष्ट सेवा मेडल ने भी सचिव से मुलाकात की। बैठक में बीआरओ के अधिकारियों ने सचिव को बताया कि सेतु पर कुल तीन बेली ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें एक बेली ब्रिज का स्थापन कार्य पूरा हो गया है। शेष दो बेली ब्रिज का कार्य पांच जून तक पूरा होने की संभावना है।

Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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