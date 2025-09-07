बिहार में देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना समय से पहले तैयार, CM नीतीश कजरा बिजली घर का करेंगे उद्घाटन

कजरा से बिजली लेने की अनुमति बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने दे दी है। कंपनी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कजरा बिजली घर बिहार की पहली और देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आधारित परियोजनाओं में से एक है।

बिहार में लखीसराय के कजरा में देश का सबसे बड़ा बैट्री आधारित सोलर बिजली घर बनकर तैयार हो गया है। इसी महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। बिहार की यह पहली बिजली घर परियोजना है जो समय से पहले बनकर तैयार हो गई है। इसे जनवरी 2026 तक पूरा होना था। लेकिन कंपनी की सख्त निगरानी के कारण इसे सितम्बर में ही पूरा कर लिया गया है। इस बिजली घर से बिहार को फिलहाल 45.6 मेगावाट बिजली प्रति घंटे शाम में पीक आवर के दौरान चार घंटे तक मिलेगी। पीकआवर में बिजली मिलने से कंपनी को इतनी बिजली बाजार से लेने की जरूरत नहीं होगी।

कजरा से बिजली लेने की अनुमति बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने दे दी है। कंपनी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कजरा बिजली घर बिहार की पहली और देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आधारित परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना दो चरणों में कुल 301 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन और 495 मेगावाट-घंटा बैटरी संग्रहण की परियोजना का निर्माण 1232 एकड़ भूमि पर हो रहा है।

पहले चरण में 689 एकड़ भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा था जो पूरा हो गया है। इस चरण में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता 185 मेगावाट (एसी) है तथा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की क्षमता 254 मेगावाट आवर है, जो पीक आवर में 45.4 मेगावाट क्षमता के साथ 4 घंटों तक उपलब्ध रहेगी।

अनुमानित लागत 1570 करोड़ इस परियोजना का कार्यादेश 01 जुलाई, 2024 को निर्गत किया गया। इसकी अनुमानित लागत 1570 करोड़ है। दूसरे चरण में लगभग 400 एकड़ (घनी वनस्पतियों को छोड़कर) भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन सह बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का निर्माण कार्य किया जाएगा। इस चरण में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता 116 मेगावाट (एसी) है तथा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की क्षमता 241 मेगावाट आवर है, जो पीक आवर में 50.5 मेगावाट क्षमता के साथ 4 घंटों तक उपलब्ध रहेगी। इस चरण की अनुमानित लागत 880.27 करोड़ है। दोनों चरणों में 495 मेगावाट आवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे पीक आवर के दौरान बाजार से सस्ती और निर्बाध बिजली प्राप्त की जा सकेगी।