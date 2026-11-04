MLC बंशीधर और राहुल की सदस्यता रद्द कराने पहुंचा इंडिया गठबंधन, कार्यकारी सभापति पर बढ़ा दबाव

भाजपा का समर्थन करने वाले निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए आरजेडी के नेतृ्तव में इंडिया गठबंधन की ओर से बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति रामवचन राय को ज्ञापन सौंपा गया है।

निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी एवं राहुल राज के खिलाफ बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति रामवचन राय को ज्ञापन देता इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल

बिहार विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय जीतकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज पर कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा है। लालू-तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने बुधवार को कार्यकारी सभापति रामवचन राय से दोनों निर्दलीय विधान पार्षदों की शिकायत की है। विपक्ष ने बंशीधर और राहुल की विधान परिषद सदस्यता रद्द करने की मांग की। इससे पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी दोनों निर्दलीय एमएलसी को अयोग्य ठहराने की मांग सभापति से कर चुकी है। बंशीधर और राहुल के भाजपा को समर्थन देने से एनडीए में भी असंतोष का माहौल है। दोनों एमएलसी हालिया चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को हराकर सदन पहुंचे हैं।

विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने दोनों निर्दलीय निर्वाचित एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को अयोग्य ठहराने के लिए विधान परिषद के कार्यकारी सभापति रामवचन राय को ज्ञापन सौंपा। आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दकी के नेतृत्व में गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को रामवचन राय से मुलाकात की।

विपक्षी नेताओं ने कार्यकारी सभापति से शिकायत की है कि दोनों एमएलसी ने निर्दलीय चुनाव जीतकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसलिए दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। ज्ञापन देने वालों में शशि यादव, सुनील सिंह, शक्ति यादव समेत अन्य नेता शामिल रहे।

जन सुराज पार्टी भी कर चुकी है शिकायत दोनों निर्दलीय एमएलसी की शिकायत लेकर पीके की जन सुराज पार्टी भी कार्यकारी सभापति के पास जा चुकी है। सोमवार को जन सुराज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी विधान परिषद पहुंचा था। प्रशांत किशोर की पार्टी ने कार्यकारी सभापति रामवचन राय से बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जन सुराज ने दोनों निर्दलीय एमएलसी के भाजपा जॉइन करने का दावा किया और इस संबंध में कथित सबूत भी पेन ड्राइव में कार्यकारी सभापति को सौंपे थे। इसके बाद रामवचन राय ने कानूनी विशेषज्ञों से राय लेने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की बात कही थी।

पहले कहा भाजपा जॉइन की, फिर पलटे निर्दलीय निर्वाचित एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज बीते शनिवार को पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पार्टी की बैठक में वह शामिल हुए थे। इस बैठक की तस्वीर में वह भाजपा का दुपट्टा गले में डाले और हाथ में कथित सदस्यता पर्ची लिए नजर आए थे। प्रदेश कार्यालय से बाहर आकर मीडिया से बातचीत में दोनों विधान पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता लेने की बात कही।

हालांकि, बंशीधर ब्रजवासी बाद में पलट गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा कि भाजपा की सदस्यता नहीं ली, सिर्फ सरकार को समर्थन दिया है। वहीं, प्रदेश भाजपा की ओर से भी पहले दावा किया गया कि दोनों निर्दलीय एमएलसी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हालांकि, कुछ देर बाद जानकारी दी गई कि उन्होंने सदस्यता नहीं ली, बल्कि सदन में पार्टी का समर्थन करने की घोषणा की है।

विपक्षी दलों का दावा है कि दोनों निर्दलीय एमएलसी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नियमों के अनुसार निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता है। ऐसा करने पर उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।