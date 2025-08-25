india alliance make plan to march in patna if administration did not allowed gandhi maidan for voter adhikar yatra वोटर अधिकार यात्रा कहां होगी खत्म, गांधी मैदान में नहीं मिली इजाजत तो क्या है इंडिया गठबंधन का प्लान, Bihar Hindi News - Hindustan
Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटनाMon, 25 Aug 2025 12:58 PM
बिहार में इस वक्त इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। इस यात्रा के तहत महागठबंधन में शामिल दलों के दिग्गज नेताओं का जुटान विभिन्न जिलों में हो रहा है। राहुल गांधी भी इस यात्रा में अपनी उपस्थिति से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा का समापन एक सितंबर को होना है। ऐसी जानकारी है कि वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना के गांधी मैदान में होगा लेकिन इसमें बदलाव भी हो सकता है।

दरअसल पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा के खत्म होने की सूचना है। लेकिन अब तक जिला प्रशासन ने गांधी मैदान आवंटित नहीं किया है। ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा के समापन स्थल को लेकर संशय कायम हो गया है। आज-कल में इंडिया गठबंधन यह तय करेगा कि वोटर अधिकार का समापन कहां और कैसे किया जाए? अभी इंडिया गठबंधन के वरीय नेता भी इस मसले पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अब गांधी मैदान में होने वाली रैली को शहर में मार्च के रूप में तब्दील किया जा सकता है। गांधी मैदान से पटना हाईकोर्ट के अंबेडकर चौक तक मार्च हो सकता है।