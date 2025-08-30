चुनावी 'तीन तिगाड़ा' को तोड़ेगा 'इंडिया', राहुल-तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में खूब गरजे अखिलेश यादव

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होने बीजेपी, सरकार और अधिकारियों को 'तीन तिगाड़ा' बताते हुए कहा कि इसे इंडिया गठबंधन तोड़ेगा।

बिहार में एसआईआर के खिलाफ जारी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शनिवार को सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव शामिल हुए। यात्रा के 14वें दिन आरा में जनसभा को अखिलेश यादव ने संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी, सरकार और अधिकारियों को चुनावी 'तीन तिगाड़ा' बताते हुए कहा कि इन्हें इंडिया गठबंधन तोड़ेगा। अखिलेश ने कहा कि अवध से हम लोगों ने बीजेपी को भगाया है, अब मगध से भाजपा को भगाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है।

अखिलेश यादव ने इस दौरान एक नारा भी दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 'अबकी बार बिहार से बीजेपी बाहर'। इस दौरान लोगों से उन्होने तेजस्वी यादव को सत्ता में लाने की अपील की। वहीं बिहार में जारी एसआईआर (गहन मतदाता पुनरीक्षण) को सिरफिरा फैसला करार दिया। उन्होने कहा कि ये लोग पहले आपके वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन और फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि ये 'जुगाड़ आयोग' बन गया है।