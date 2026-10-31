सम्राट से मिले निर्दलीय MLC राहुल राज, BJP में होगी वापसी? जेडीयू कैंडिडेट को कम्युनिस्ट बताया
सारण शिक्षक सीट पर जेडीयू उम्मीदवार आनंद पुष्कर को निर्दलीय हराकर एमएलसी बने राहुल राज ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने जेडीयू कैंडिडेट को कम्युनिस्ट बताया। भाजपा में वापसी पर कहा कि वह अपने घर में ही हैं।
बिहार विधान परिषद चुनाव में सारण शिक्षक एमएलसी सीट से निर्दलीय जीतने वाले राहुल राज ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के बाद राहुल राज की भारतीय जनता पार्टी में वापसी की अटकलें तेज हैं। सारण शिक्षक सीट पर सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी आनंद पुष्कर के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर राहुल राज को पिछले दिनों भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। इस चुनाव में वह जेडीयू उम्मीदवार को हराकर निर्दलीय MLC बन गए। चुनाव में एनडीए से बगावत पर राहुल ने कहा कि जेडीयू ने कम्युनिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया था, इसलिए यह नौबत आई।
MLC राहुल राज ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शनिवार को पटना स्थित उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। एमएलसी चुनाव में जेडीयू प्रत्याशियों की हार को लेकर एनडीए में कलह की खबरों के बीच यह मुलाकात हुई। दो दिन पहले तिरहुत स्नातक सीट से निर्दलीय जीते बंशीधर ब्रजवासी ने भी सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। बंशीधर ने तिरहुत में जेडीयू के अभिषेक झा को हराया। वहां भी जेडीयू के नेता भाजपा नेताओं की उदासीनता को हार का वजह बता रहे हैं।
सम्राट से मुलाकात करने पहुंचे राहुल राज के साथ सारण से भाजपा के लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद रहे। राहुल ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है। सीएम आवास से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर शिक्षकों के मुद्दे उनके सामने रखे, सम्राट ने शिक्षकों की मांगों एवं समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का सकारात्मक आश्वासन दिया है।
जेडीयू ने कम्युनिस्ट को टिकट दिया- राहुल राज
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पटना में मीडिया से बातचीत में MLC राहुल राज ने सारण शिक्षक सीट पर जेडीयू उम्मीदवार आनंद पुष्कर को हराने पर कहा, “मैंने एनडीए को नहीं हराया, बल्कि कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रत्याशी को हराया। कोई व्यक्ति 10 दिन के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा से आकर एनडीए का उम्मीदवार बन जाता है, तो कार्यकर्ता उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे।”
राहुल बोले- भाजपा, जेडीयू परिवार से कैंडिडेट होता, तो त्याग कर लेता
उन्होंने कहा, "मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं। अगर एमएलसी चुनाव में भाजपा या जेडीयू परिवार से कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में होता, तो जैसे 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में त्याग किया, इस बार भी कर देता। पहले भी पार्टी ने जिसे उम्मीदवार बनाया, उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा। पुनः वही काम करूंगा।"
राहुल राज ने सारण शिक्षक से जेडीयू के टिकट पर लड़े आनंद पुष्कर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होने पिछला चुनाव लेफ्ट पार्टी सीपीआई से लड़ा था। चुनाव से महज 10-15 दिन पहले उन्होंने जेडीयू जॉइन कर ली। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। आनंद को एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने पर राहुल ने कहा कि इसमें जेडीयू और गठबंधन की कोई मजबूरी रही होगी।
भाजपा में वापसी पर कहा- घर में ही था, यहीं रहूंगा
राहुल राज ने भाजपा में वापसी पर कहा कि वह इसी घर में थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस विचारधारा से अलग नहीं हुए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राहुल राज की भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक वापसी हो सकती है। वह भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं।
एमएलसी चुनाव में भाजपा दो, जेडीयू एक सीट जीती
बिहार की 8 एमएलसी सीटों पर हाल ही में हुए चुनाव में एनडीए से भाजपा और जेडीयू ने 4-4 सीट पर प्रत्याशी उतारे थे। भाजपा को तिरहुत शिक्षक और कोसी स्नातक इन दो सीटों पर जीत मिली, जबकि जेडीयू सिर्फ पटना स्नातक सीट ही जीत पाई। सारण शिक्षक सीट पर भाजपा के बागी राहुल राज ने निर्दलीय लड़कर जेडीयू के उम्मीदवार आनंद पुष्कर को 1815 वोटों से हराया। राहुल को 4965 वोट मिले, जबकि आनंद 3150 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे।
वाम नेता केदार पांडेय के बेटे हैं आनंद पुष्कर
आनंद पुष्कर दिग्गज वाम शिक्षक नेता केदारनाथ पांडेय के बेटे हैं। केदार पांडेय के निधन के बाद 2023 में हुए उपचुनाव में आनंद पुष्कर ने सीपीआई से उपचुनाव लड़ा था, लेकिन तब जन सुराज समर्थित आफाक अहमद ने उन्हें हरा दिया था। इस बार आनंद ने सीपीआई छोड़ जेडीयू का दामन थाम लिया, लेकिन उनकी हार का सिलसिला कायम ही रहा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।