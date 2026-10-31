सम्राट से मिले निर्दलीय MLC राहुल राज, BJP में होगी वापसी? जेडीयू कैंडिडेट को कम्युनिस्ट बताया

सारण शिक्षक सीट पर जेडीयू उम्मीदवार आनंद पुष्कर को निर्दलीय हराकर एमएलसी बने राहुल राज ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने जेडीयू कैंडिडेट को कम्युनिस्ट बताया। भाजपा में वापसी पर कहा कि वह अपने घर में ही हैं।

सारण शिक्षक से निर्दलीय MLC बने राहुल राज (बीच में) ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की, साथ में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी

बिहार विधान परिषद चुनाव में सारण शिक्षक एमएलसी सीट से निर्दलीय जीतने वाले राहुल राज ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के बाद राहुल राज की भारतीय जनता पार्टी में वापसी की अटकलें तेज हैं। सारण शिक्षक सीट पर सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी आनंद पुष्कर के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर राहुल राज को पिछले दिनों भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। इस चुनाव में वह जेडीयू उम्मीदवार को हराकर निर्दलीय MLC बन गए। चुनाव में एनडीए से बगावत पर राहुल ने कहा कि जेडीयू ने कम्युनिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया था, इसलिए यह नौबत आई।

MLC राहुल राज ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शनिवार को पटना स्थित उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। एमएलसी चुनाव में जेडीयू प्रत्याशियों की हार को लेकर एनडीए में कलह की खबरों के बीच यह मुलाकात हुई। दो दिन पहले तिरहुत स्नातक सीट से निर्दलीय जीते बंशीधर ब्रजवासी ने भी सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। बंशीधर ने तिरहुत में जेडीयू के अभिषेक झा को हराया। वहां भी जेडीयू के नेता भाजपा नेताओं की उदासीनता को हार का वजह बता रहे हैं।

सम्राट से मुलाकात करने पहुंचे राहुल राज के साथ सारण से भाजपा के लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद रहे। राहुल ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है। सीएम आवास से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर शिक्षकों के मुद्दे उनके सामने रखे, सम्राट ने शिक्षकों की मांगों एवं समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का सकारात्मक आश्वासन दिया है।

जेडीयू ने कम्युनिस्ट को टिकट दिया- राहुल राज मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पटना में मीडिया से बातचीत में MLC राहुल राज ने सारण शिक्षक सीट पर जेडीयू उम्मीदवार आनंद पुष्कर को हराने पर कहा, “मैंने एनडीए को नहीं हराया, बल्कि कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रत्याशी को हराया। कोई व्यक्ति 10 दिन के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा से आकर एनडीए का उम्मीदवार बन जाता है, तो कार्यकर्ता उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे।”

राहुल बोले- भाजपा, जेडीयू परिवार से कैंडिडेट होता, तो त्याग कर लेता उन्होंने कहा, "मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं। अगर एमएलसी चुनाव में भाजपा या जेडीयू परिवार से कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में होता, तो जैसे 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में त्याग किया, इस बार भी कर देता। पहले भी पार्टी ने जिसे उम्मीदवार बनाया, उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा। पुनः वही काम करूंगा।"

राहुल राज ने सारण शिक्षक से जेडीयू के टिकट पर लड़े आनंद पुष्कर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होने पिछला चुनाव लेफ्ट पार्टी सीपीआई से लड़ा था। चुनाव से महज 10-15 दिन पहले उन्होंने जेडीयू जॉइन कर ली। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। आनंद को एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने पर राहुल ने कहा कि इसमें जेडीयू और गठबंधन की कोई मजबूरी रही होगी।

भाजपा में वापसी पर कहा- घर में ही था, यहीं रहूंगा राहुल राज ने भाजपा में वापसी पर कहा कि वह इसी घर में थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस विचारधारा से अलग नहीं हुए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राहुल राज की भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक वापसी हो सकती है। वह भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं।

एमएलसी चुनाव में भाजपा दो, जेडीयू एक सीट जीती बिहार की 8 एमएलसी सीटों पर हाल ही में हुए चुनाव में एनडीए से भाजपा और जेडीयू ने 4-4 सीट पर प्रत्याशी उतारे थे। भाजपा को तिरहुत शिक्षक और कोसी स्नातक इन दो सीटों पर जीत मिली, जबकि जेडीयू सिर्फ पटना स्नातक सीट ही जीत पाई। सारण शिक्षक सीट पर भाजपा के बागी राहुल राज ने निर्दलीय लड़कर जेडीयू के उम्मीदवार आनंद पुष्कर को 1815 वोटों से हराया। राहुल को 4965 वोट मिले, जबकि आनंद 3150 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे।