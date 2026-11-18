रामवचन राय ने बताया कि आवेदन को वैधानिक रूप से विचार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया गया है। जानकारी के अनुसार,आवेदन पत्र निर्धारित फॉर्मेट के तहत भरा गया नहीं था, उसमें कई अहम जानकारियां नहीं दी गई थी।

बिहार MLC चुनाव में निर्दलीय जीत दर्ज करने वाले बंशीधर बृजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत मिल गई है। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. रामवचन राय ने नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता समाप्त करने संबंधी विपक्ष के आवेदन को खारिज कर दिया। बुधवार को प्रो रामवचन राय ने बताया कि आवेदन को वैधानिक रूप से विचार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया गया है। जानकारी के अनुसार,आवेदन पत्र निर्धारित फॉर्मेट के तहत भरा गया नहीं था, उसमें कई अहम जानकारियां नहीं दी गई थी। इसलिए कार्यकारी सभापति के स्तर से बिहार विधान परिषद की नियमावली के अनुसार इसे सही नहीं पाया गया।

बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने अभी एक दिन पहले ही बिहार विधान परिषद के उपसभापति रामवचन राय से मुलाकात की थी। तेजस्वी ने इस बारे में एक्स पर लिखा था, ‘विधान परिषद के माननीय सभापति श्री रामवचन राय जी से मुलाकात कर दो निर्दलीय एमएलसी श्री बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ये दोनों निर्दलीय जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गए हैं जो संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के खिलाफ है। बीजेपी संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। तुरंत प्रभाव से इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए।’

इडिया गठबंधन के नेता उपसभापति से मिले थे बता दें कि इससे पहले राजद और 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने दोनों सदस्यों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने का आरोप लगाते हुए विधान परिषद के कार्यकारी सभापति को ज्ञापन सौंपा था। गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया था कि दोनों सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता स्वीकार करके संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उन्होंने इस मामले में दोनों की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। राजद के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधान परिषद सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी और विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार के नेतृत्व में 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने सभापति को ज्ञापन सौंपा था। इस दौरान उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में वीडियो फुटेज और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे।