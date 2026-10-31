BJP के पास पहुंचे दो निर्दलीय MLC, जेडीयू को हराने वाले बंशीधर, राहुल का सम्राट सरकार को समर्थन
बिहार एमएलसी चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने वाले दो निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज ने सम्राट सरकार को अपना समर्थन दे दिया है। दोनों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर सम्राट की अध्यक्षता में हुई पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में हिस्सा लिया।
बिहार विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय जीते दो एमएलसी ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। तिरहुत स्नातक से लगातार दूसरी बार निर्दलीय विधान पार्षद बने बंशीधर ब्रजवासी और सारण शिक्षक सीट से पहली बार निर्दलीय एमएलसी बने राहुल राज शनिवार को भाजपा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में हिस्सा लिया और विधान परिषद के अंदर भाजपा एवं सम्राट सरकार का समर्थन करने की घोषणा की। बंशीधर और राहुल ने हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव में भाजपा की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को हराया था। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर इससे असंतोष भी देखा जा रहा है।
बिहार भाजपा के नए प्रभारी हरीश द्विवेदी के पहली बार पटना पहुंचने पर शनिवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सह प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में दोनों निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी एवं राहुल राज भी मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के सामने सदन के अंदर पार्टी एवं सरकार का साथ देने की घोषणा की।
इसके बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विधानमंडल दल की बैठक हुई। इसमें भाजपा के सभी सांसद, विधायक और एमएलसी मौजूद रहे। सम्राट सरकार को समर्थन देने वाले दोनों निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी एवं राहुल राज ने भी भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में हिस्सा लिया।
आज ही सम्राट से राहुल राज की मुलाकात, बंशीधर भी जीतने के बाद सीएम से मिले
सारण शिक्षक से निर्दलीय चुनाव जीते राहुल राज ने भाजपा प्रदेश कार्यालय आने से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। शनिवार दोपहर को हुई इस मुलाकात के दौरान सारण से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद रहे। वहीं, तिरहुत स्नातक से निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी भी चुनाव जीतने के बाद सीएम आवास पहुंचे थे और सम्राट से गुरुवार देर शाम मुलाकात की।
राहुल राज ने भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़ा और जेडीयू के आनंद पुष्कर को हराया
सारण शिक्षक से एमएलसी बने राहुल राज ने हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में एनडीए से बगावत कर निर्दलीय नामांकन किया था। इसके बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। एमएलसी चुनाव में उन्होंने एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी आनंद पुष्कर को 1815 वोटों से हरा दिया। राहुल भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य रह चुके हैं।
बंशीधर ब्रजवासी ने जेडीयू के अभिषेक झा को दूसरी बार हराया
एमएलसी चुनाव में तिरहुत स्नातक सीट पर बंशीधर ब्रजवासी ने 9147 वोटों से जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा को हरा दिया था। अभिषेक लगातार दूसरी बार बंशीधर से यहां चुनाव हारे। तिरहुत की हार के बाद जेडीयू नेताओं में नारजगी भी देखी जा रही है। जेडीयू नेता भाजपा कार्यकर्ताओं पर उदासीनता का आरोप लगा रहे हैं।
सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी अभिषेक झा की हार पर भाजपा नेताओं पर निशाना साध कर कहा कि कुछ एनडीए नेताओं का दिल साफ नहीं था। अब जेडीयू को हराने वाले दोनों निर्दलीय एमएलसी के भाजपा को समर्थन देने से जेडीयू में असंतोष और बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।