निर्दलीय बंशीधर और राहुल ने MLC शपथ से पहले भाजपा की सदस्यता ली, RJD बोली- असंवैधानिक है, JDU को ठेंगा
बिहार विधान परिषद चुनाव में जेडीयू उम्मीदवारों को हराकर जीते निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज ने एमएलसी की शपथ से पहले ही भाजपा की सदस्यता ले ली। इससे सियासी पारा गर्मा गया है। विपक्ष ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। आरजेडी ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा ने जेडीयू को खुला ठेंगा दिखा दिया है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार विधान परिषद के हालिया चुनाव में निर्दलीय जीते बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज ने MLC की शपथ लेने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सद्सयता ले ली है। दोनों नेता शनिवार को भाजपा में शामिल होने प्रदेश पार्टी कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। सरावगी ने बंशीधर और राहुल को सदस्यता रसीद भी सौंपी। विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इसे कानून के विपरीत बताते हुए असंवैधानिक करार दिया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा ने अपने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (JDU) को ठेंगा दिखा दिया है। भाजपा में शामिल होने वाले दोनों निर्दलीय एमएलसी चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवारों को हराकर जीते हैं।
राहुल राज ने सारण शिक्षक एमएलसी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट आनंद पुष्कर को हराया। जबकि बंशीधर ब्रजवासी ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के अभिषेक झा को पराजित किया है। भाजपा ने विज्ञप्ति जारी कर दोनों निर्दलीय विधान पार्षदों के पार्टी में शामिल होने का दावा किया। शनिवार की देर शाम प्रदेश कार्यालय में आयोजित भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ नवनिर्वाचित विधान पार्षद राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी भी प्रदेश भाजपा कार्यालय आए।
भाजपा के दो एमएलसी बढ़ गए
बिहार भाजपा प्रभारी हरीश द्विवेदी की मौजूदगी में हुई बैठक में दोनों निर्दलीय एमएलसी ने सदन के अंदर पार्टी का साथ देने की घोषणा की। इस तरह विधान परिषद में भाजपा के पक्ष में दो और सदस्यों की बढ़त हो गई है।
आरजेडी ने बताया असंवैधानिक और गैरकानूनी
लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने निर्दलीय विधान पार्षदों के भाजपा की सदस्यता लेने को असंवैधानिक बताया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि किसी निर्वाचित निर्दलीय सदस्य का इस तरह किसी राजनीतिक दल का दामन थामना पूरी तरह से असंवैधानिक और गैरकानूनी है।
उन्होंने भाजपा पर संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि अभी इन दोनों एमएलसी ने सदन की शपथ तक नहीं ली, लेकिन भाजपा ने हड़बड़ी दिखाते हुए उनकी पर्ची काट दी और पार्टी में शामिल करा दिया। सवाल यह है कि क्या देश का संविधान, सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली और दल-बदल कानून इस बात की इजाजत देते हैं?
भाजपा ने जेडीयू को ठेंगा दिखाया- RJD
आरजेडी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि दोनों निर्दलीय एमएलसी को शामिल कर भाजपा ने अपने सहयोगी दल जेडीयू को खुला ठेंगा दिखाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन सीटों पर जेडीयू के आधिकारिक प्रत्याशी लड़े थे, वहां भाजपा अंदरखाने निर्दलीय के लिए बैटिंग कर रही थी। आज उन्हें पार्टी का पट्टा पहनाकर इस साजिश पर भाजपा ने खुद मुहर लगा दी। शक्ति यादव ने यह भी दावा किया कि जेडीयू कई खेमों में बंट चुकी है और भाजपा के मुंह में समाकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।