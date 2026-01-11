Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsIncome tax officials raided 16 locations of businessman in Raxaul Raid conducted on suspicion of tax evasion
रक्सौल में बड़े कारोबारी के 16 ठिकानों पर IT रेड; ज्वेलरी शोरूम से अल्ट्रासाउंड सेंटर तक खंगाले

रक्सौल में बड़े कारोबारी के 16 ठिकानों पर IT रेड; ज्वेलरी शोरूम से अल्ट्रासाउंड सेंटर तक खंगाले

संक्षेप:

आयकर विभाग ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अलावा संबंधित एकाउंटेंट, रिश्तेदारों और करीबी लोगों के घरों व दफ्तरों में भी जांच की। इस दौरान एक अल्ट्रासाउंड सेंटर समेत कई ठिकानों से दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच की गई। टैक्स चोरी के शक में छापा मारा गया।

Jan 11, 2026 03:05 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, नगर संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण )
share Share
Follow Us on

आयकर विभाग की टीम ने शुक्रवार को रक्सौल में व्यवसायी के 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। इसकी सूचना मिलते ही शहर के व्यापारिक गलियारों में हड़कंप मच गया। देर शाम तक कार्रवाई जारी रही। इस अभियान में पटना, झारखंड और मुजफ्फरपुर के आयकर अधिकारियों की संयुक्त टीम शामिल रही।टीम ने लक्ष्मीपुर स्थित बाइक शोरूम तथा पंकज सिनेमा चौक के पास स्थित ज्वेलरी शोरूम समेत विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई आदापुर थाना क्षेत्र निवासी और शोरूम संचालक से जुड़े ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति एवं टैक्स चोरी के शक के आधार पर की गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आयकर अधिकारी करीब 25 वाहनों के काफिले के साथ सुबह विभिन्न इलाकों में पहुंचे और एक साथ तलाशी शुरू की। आयकर विभाग ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अलावा संबंधित एकाउंटेंट, रिश्तेदारों और करीबी लोगों के घरों व दफ्तरों में भी जांच की। इस दौरान एक अल्ट्रासाउंड सेंटर समेत कई ठिकानों से दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच की गई। छापेमारी के सभी स्थानों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रही और बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया।

आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई टैक्स चोरी की आशंका के आधार पर की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट की जाएगी। बड़ी कार्रवाई की खबर फैलते ही शहर के व्यापारिक वर्ग में बेचैनी बढ़ गई और चर्चा तेज हो गई है। कई व्यवसायी अपने ठिकानों से गायब बताए जा रहे हैं। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है।