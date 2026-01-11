रक्सौल में बड़े कारोबारी के 16 ठिकानों पर IT रेड; ज्वेलरी शोरूम से अल्ट्रासाउंड सेंटर तक खंगाले

संक्षेप: आयकर विभाग ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अलावा संबंधित एकाउंटेंट, रिश्तेदारों और करीबी लोगों के घरों व दफ्तरों में भी जांच की। इस दौरान एक अल्ट्रासाउंड सेंटर समेत कई ठिकानों से दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच की गई। टैक्स चोरी के शक में छापा मारा गया।

आयकर विभाग की टीम ने शुक्रवार को रक्सौल में व्यवसायी के 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। इसकी सूचना मिलते ही शहर के व्यापारिक गलियारों में हड़कंप मच गया। देर शाम तक कार्रवाई जारी रही। इस अभियान में पटना, झारखंड और मुजफ्फरपुर के आयकर अधिकारियों की संयुक्त टीम शामिल रही।टीम ने लक्ष्मीपुर स्थित बाइक शोरूम तथा पंकज सिनेमा चौक के पास स्थित ज्वेलरी शोरूम समेत विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई आदापुर थाना क्षेत्र निवासी और शोरूम संचालक से जुड़े ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति एवं टैक्स चोरी के शक के आधार पर की गई।

आयकर अधिकारी करीब 25 वाहनों के काफिले के साथ सुबह विभिन्न इलाकों में पहुंचे और एक साथ तलाशी शुरू की। आयकर विभाग ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अलावा संबंधित एकाउंटेंट, रिश्तेदारों और करीबी लोगों के घरों व दफ्तरों में भी जांच की। इस दौरान एक अल्ट्रासाउंड सेंटर समेत कई ठिकानों से दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच की गई। छापेमारी के सभी स्थानों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रही और बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया।