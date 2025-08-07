बिहार में जमीन रजिस्ट्री में पैन नहीं लेने पर ऐक्शन, कई जिला निबंधन कार्यालय रडार पर; नोटिस की तैयारी

आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई जिला निबंधन कार्यालय आयकर के रडार पर हैं, जिन्होंने सूचना नहीं दी। इस क्रम में अब तक पटना और गया निबंधन कार्यालयों में आयकर विभाग का सर्वे हो चुका है।

राज्य में 30 लाख रुपये या उससे अधिक कीमत वाले जमीन रजिस्ट्री में खरीदार का पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) अनिवार्य है। निबंधन कार्यालयों को आयकर विभाग को इसकी जानकारी भी देनी होती है। आयकर विभाग के मुताबिक ज्यादा निबंधन कार्यालय इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। इसको देखते हुए आयकर अधिकारियों ने निबंधन कार्यालयों का सर्वेक्षण शुरू किया है। इसके साथ ही सूचना नहीं देने वाले निबंधन कार्यालयों को नोटिस भी दी जा रही है।

आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई जिला निबंधन कार्यालय आयकर के रडार पर हैं, जिन्होंने सूचना नहीं दी। इस क्रम में अब तक पटना और गया निबंधन कार्यालयों में आयकर विभाग का सर्वे हो चुका है। सर्वे के दौरान विभाग को कुछ गड़बड़ियां भी मिली हैं, जिनकी छानबीन चल रही है। जरूरत पड़ने पर ऐसी रजिस्ट्री से संबंधित खरीदारों को नोटिस देकर उनके आय की स्त्रोत का पूछा जा सकता है।

आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बिना पैन 30 लाख रुपये से अधिक मूल्य की जमीन खरीदने वालों से निबंधन कार्यालयों को फॉर्म-60 लेना होता है। इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी पड़ती है, लेकिन बिहार में अधिकतर कार्यालयों ने नियमानुसार आयकर विभाग को जानकारी नहीं दी। कुछ कार्यालयों से मिली सूचना में पैन नंबर या अन्य सूचनाएं गलत पायी गयी।