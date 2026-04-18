बिहार के इस जिले में 19 लाख पौधों से फैलेगी हरियाली, पंचायतों में फ्री मिलेंगे फलदार पेड़
बांका वन विभाग ने साल 2026 में 19 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसमें किसानों, जीविका दीदियों और मनरेगा का सहयोग लिया जाएगा। जिले की 10 नर्सरी में फलदार और छायादार पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें पंचायतों में काउंटर लगाकर फ्री में बांटा जाएगा।
Bihar News: पर्यावरण को बचाने और जिले में हरियाली बढ़ाने के लिए वर्ष 2026 में बांका जिले में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। बांका वन विभाग ने इस साल मानसून शुरू होने से पहले पूरे जिले में पौधे लगाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। इस महाअभियान के तहत बांका के शहरी और ग्रामीण इलाकों को मिलाकर कुल 19 लाख नए पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि जिले के एक बड़े भू-भाग को हरियाली की चादर से ढका जा सके। इस विशाल लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए वन प्रमंडल ने अभी से अपनी युद्धस्तर पर तैयारी शुरू कर दी है और सभी रेंज कार्यालयों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
किस विभाग को मिला कितना लक्ष्य?
इस अभियान को सफल बनाने के लिए वन विभाग आम लोगों के साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों का भी सहयोग ले रहा है, जिसके तहत पौधारोपण के लक्ष्यों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। योजना के अनुसार, वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी स्वयं करीब 8 लाख पौधे लगाएंगे, जबकि मनरेगा योजना के माध्यम से 4 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण स्तर पर जीविका समूहों की दीदियों के सहयोग से लगभग 2.5 लाख और जिले के किसानों की मदद से करीब 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा, शिक्षा विभाग को भी इस मुहिम से जोड़ा गया है ताकि स्कूलों में पौधारोपण के जरिए छात्रों और उनके अभिभावकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके।
नर्सरी में तैयार हो रहे हैं खास पौधे
बांका जिले में वन विभाग की कुल 10 नर्सरी हैं, जहाँ इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इन नर्सरी में हर साल लगभग 10 लाख पौधे उगाए जाते हैं। इस बार फलदार, छायादार और कीमती लकड़ी वाले पौधों पर जोर दिया जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से आम, अमरूद, सागवान, महोगनी, शीशम, कटहल, नीम, पीपल और बरगद जैसे पौधे शामिल हैं। ये पौधे न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि भविष्य में लोगों को आर्थिक लाभ भी देंगे।
घर-घर पहुँचेंगे मुफ्त पौधे
हरियाली को हर घर तक पहुँचाने के लिए वन विभाग जीविका समूहों के जरिए मुफ्त पौधा वितरण भी करेगा। इसके लिए अलग-अलग पंचायतों में 'डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर' खोले जाएंगे, जहाँ से लोग आसानी से पौधे ले सकेंगे। साथ ही, 'कृषि वानिकी योजना' के तहत उन किसानों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी जो अपने खेतों में पेड़ लगाएंगे। बांका के डीएफओ मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि इस अभियान से जिले में हरियाली बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश घर-घर तक पहुँचेगा।