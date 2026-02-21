Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पति की मौत का सदमा नहीं झेल पाई पत्नी, जंगल जाकर ऐसा काम किया कि सबके दिल दहल गए

Feb 21, 2026 01:16 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मृतका के परिजनों ने बताया कि वह शौच की बात बताकर जंगल में गई और साड़ी के पल्लू से खुद को लटका लिया। काफी देर नहीं लोटी तो लोग खोलने निकले।

पति की मौत का सदमा नहीं झेल पाई पत्नी, जंगल जाकर ऐसा काम किया कि सबके दिल दहल गए

बिहार के कैमूर में एक महिला अपने पति की मौत का सदमा नहीं झेल पाई। औधौरा थाना क्षेत्र के सुगनिया जंगल में महिला ने गले में काले रंग की साड़ी का फंदा लगा पेड़ से लटक खुदकुशी कर ली। मृतका 36 वर्षीया हेवंती देवी अधौरा थाना क्षेत्र के खामकला निवासी हीरा लाल सिंह की पत्नी थी। मृतका के पति की मौत 18 फरवरी 2026 की शाम सात बजे सड़क दुर्घटना में यूपी के खलियारी बाजार से लौटते वक्त सती माई स्थान के पास हो गई थी। मृतका के ससुर ने बताया कि पति की मौत के सदमा को बहू बर्दास्त नहीं कर सकी और उसने खुदकुशी कर ली।

इस घटना की सूचना मिलते ही अधौरा थाने की पुलिस सुगनिया जंगल में पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। थाने के पीएसआई वीरेंद्र कुमार उरांव ने पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए शनिवार को भभुआ के सदर अस्पताल में भिजवा दिया। चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम किया गया गया और उसके बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। मृतका के ससुर शिवचरण सिंह ने बताया कि उनकी बहू शुक्रवार की सुबह 9:00 घर से यह कहकर निकली थी कि वह शौच करने जा रही है। लेकिन, उसे लौटने में देर हुई तो परिवार के सदस्य चिंतित हो उठे।

ये भी पढ़ें:रीना पासवान की दावेदारी से चिराग का इनकार, कुशवाहा के राज्यसभा का रास्ता साफ?

पेड़ के पास पड़ी थी चप्पल

परिवार के सदस्य और ग्रामीण उसकी तलाश में जुट गए। आसपास में गए। ग्रामीणों से भी जानकारी ली। लेकिन, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। जंगल की ओर से आ रहे गांव के कुछ लोगों की नजर महुआ के पेड़ से लटकती लाश पर पड़ी। ग्रामीण शिवचरण के घर पहुंचे और बहू के पेड़ में लटके होने की सूचना दी। यह सुन परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो जिस हाल में थे सुगनिया जंगल की ओर दौड़ लगा दिए। घर-गांव की महिलाएं भी पहुंचीं। उसकी चप्पल पेड़ के नीचे पड़ी थी और पेड़ की टहनी पर हरे रंग की शाल पड़ी थी।

ये भी पढ़ें:अपराधियों को 'कालापानी' सजा, वीरान पहाड़ पर नया जेल बना रही बिहार सरकार

दो शादी हुई थी, पहले पति ने की थी खुदकुशी

हेवंती की दो शादियां हुई थी। पहली शादी आठ साल पहले खामकला के रामचंद्र खरवार से हुई थी। इसने एक बेटी को भी जन्म दिया। किसी बात को लेकर रामचंद्र ने चार साल पहले पिपरा जंगल में गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पति की मौत के दो साल बाद खाम कला के ही हीरा लाल खरवार से शादी कर ली। तब से उसकी बेटी अपने दादा दशरथ खरवार के साथ रहने लगी।

ये भी पढ़ें:पटना में AI से गंदी तस्वीर बना युवती को किया ब्लैकमेल , उठा ले जाने की भी धमकी
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar Bihar News Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।