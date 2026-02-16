शेखपुरा में 8 साल की बच्ची से दरिंगदी, रेप आरोपी मो सनी गिरफ्तार; तनाव को लेकर पुलिस ऐक्शन में

पुलिस की एक टीम को नवादा के कौआकोल में आरोपी के छिपे होने की जानकारी मिली। पुलिस ने वहां छापेमारी की और आरोपी मोहम्मद सनी को दबोच लिया।

बिहार के शेखपुरा में आठ साल की एक बच्ची के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरे समुदाए के आरोपी ने बच्ची के साथ रेप किया। पुलिस ने मोहम्मद सनी नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात के बाद दो समुदायों में तनाव की स्थिति है। इसे देखते हुए पुलिस चौकस हो गई है। उपद्रवी तत्वों पर पुलिस नजर रख रही है। घटना एक इलाके की है। आरोपी की गिरफ्तारी से तनाव कम होने की संभावना है। पुलिस ने पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उसके सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अलग अलग ऐंगल से जांच पड़ताल कर रही है। महिला थाने में कांड की प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

न्यूज18 की खबर के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी नवादा के कौवाकोल से की गयी है। एसडीपीओ शिवम कुमार ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता के साथ काम किया। आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की गयी। पुलिस की एक टीम को नवादा के कौआकोल में आरोपी के छिपे होने की जानकारी मिली। पुलिस ने वहां छापेमारी की और आरोपी मोहम्मद सनी को दबोच लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। एसडीपीओ ने बताया कि सनी को किन लोगों का समर्थन मिलता है उसका पता लगाया जा रहा है। उन्हें भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा।

बताया जाता है किपीड़ित और आरोपी अलग अलग समुदाए से हैं। इस वजह से तनाव की संभावना है। SDPO शिवम कुमार ने बताया कि पुलिस शरारती तत्वों पर नजर रख रही है जो मौके का फायदा उठाने की फिराक में हैं।आरोपी को संरक्षण देने वालों की तलाश की जा रही है। पुलिस त्वरित तौर पर जांच करेगी। रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी और सबूत मिलने पर आरोपी को सजा दिलाई जाएगी।