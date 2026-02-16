शेखपुरा में 8 साल की बच्ची से दरिंगदी, रेप आरोपी मो सनी गिरफ्तार; तनाव को लेकर पुलिस ऐक्शन में
पुलिस की एक टीम को नवादा के कौआकोल में आरोपी के छिपे होने की जानकारी मिली। पुलिस ने वहां छापेमारी की और आरोपी मोहम्मद सनी को दबोच लिया।
बिहार के शेखपुरा में आठ साल की एक बच्ची के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरे समुदाए के आरोपी ने बच्ची के साथ रेप किया। पुलिस ने मोहम्मद सनी नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात के बाद दो समुदायों में तनाव की स्थिति है। इसे देखते हुए पुलिस चौकस हो गई है। उपद्रवी तत्वों पर पुलिस नजर रख रही है। घटना एक इलाके की है। आरोपी की गिरफ्तारी से तनाव कम होने की संभावना है। पुलिस ने पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उसके सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अलग अलग ऐंगल से जांच पड़ताल कर रही है। महिला थाने में कांड की प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
न्यूज18 की खबर के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी नवादा के कौवाकोल से की गयी है। एसडीपीओ शिवम कुमार ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता के साथ काम किया। आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की गयी। पुलिस की एक टीम को नवादा के कौआकोल में आरोपी के छिपे होने की जानकारी मिली। पुलिस ने वहां छापेमारी की और आरोपी मोहम्मद सनी को दबोच लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। एसडीपीओ ने बताया कि सनी को किन लोगों का समर्थन मिलता है उसका पता लगाया जा रहा है। उन्हें भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा।
बताया जाता है किपीड़ित और आरोपी अलग अलग समुदाए से हैं। इस वजह से तनाव की संभावना है। SDPO शिवम कुमार ने बताया कि पुलिस शरारती तत्वों पर नजर रख रही है जो मौके का फायदा उठाने की फिराक में हैं।आरोपी को संरक्षण देने वालों की तलाश की जा रही है। पुलिस त्वरित तौर पर जांच करेगी। रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी और सबूत मिलने पर आरोपी को सजा दिलाई जाएगी।
प्रेमिका की हत्या कर युवक ने थाने में किया आत्मसमर्पण
इधर गया के शेरघाटी थाना क्षेत्र के कठार में बिरेंद्र मांझी ने रविवार की दोपहर अपनी प्रेमिका गीता देवी की गला दबा कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद प्रेमी ने शेरघाटी थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने महिला का शव एक खेत से बरामद किया है। शेरघाटी के थानेदार मोहन कुमार ने महिला की हत्या की पुष्टि की है। बताया कि एफएसएल की टीम घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल भेज दिया गया है। बताया कि महिला विधवा थी और कुछ समय से बिरेंद्र मांझी के साथ रिलेशन में थी। हत्या के कारणों की पड़ताल की जा रही है। तत्काल महिला के परिवार का कोई व्यक्ति पुलिस के सामने नहीं आया है, जिससे सच्चाई सामने आ सके। गांव वाले भी इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने-बताने से कतरा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें