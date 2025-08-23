In Sasaram teacher returning home from school was kidnapped ransom of Rs 5 lakh demanded online from his wife सासाराम में स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक का दिनदहाड़े अपहरण, पत्नी से 5 लाख की फिरौती ऑनलाइन मांगी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsIn Sasaram teacher returning home from school was kidnapped ransom of Rs 5 lakh demanded online from his wife

सासाराम में स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक का दिनदहाड़े अपहरण, पत्नी से 5 लाख की फिरौती ऑनलाइन मांगी

बताया जा रहा है कि मध्य विद्यालय कपसियां में कार्यरत फिजिकल टीचर दिलीप कुमार सिंह स्कूल से अपने पैतृक गांव रूपीबांध लौट रहे थे। इस बीच इंदौर और लहेरी गांवों के बधार में सुनसान जगह से सशस्त्र अपराधियों ने शिक्षक का अपहरण कर लिया। पत्नी को फोन कर 5 लाख की फिरौती मांगी है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 05:07 PM
share Share
Follow Us on
सासाराम में स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक का दिनदहाड़े अपहरण, पत्नी से 5 लाख की फिरौती ऑनलाइन मांगी

सासाराम के कोचस थाना क्षेत्र के कपसियां स्थित मध्य विद्यालय से अध्यापन का कार्य संपन्न कर शुक्रवार की शाम बाइक से गांव लौट रहे शिक्षक के अपहरण का मामला सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब अपराधियों के दबाव में शिक्षक ने मोबाइल से अपनी पत्नी को फोन पर जानकारी दी और 5 लाख रुपए फिरौती की राशि पे फोन में डालने को कहा। इसके बाद शिक्षक का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया।

इस संबंध में परिजनों ने अज्ञात अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मध्य विद्यालय कपसियां में कार्यरत फिजिकल टीचर दिलीप कुमार सिंह स्कूल से करगहर राजवाहा के रास्ते अपने पैतृक गांव रूपीबांध लौट रहे थे। इस बीच इंदौर और लहेरी गांवों के बधार में सुनसान जगह से सशस्त्र अपराधियों ने शिक्षक का अपहरण कर लिया।

ये भी पढ़ें:बेटे ने किया यौन शोषण, मां दे रही धमकी; बीपीएससी टीचर को बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया
ये भी पढ़ें:शादी से पहले बीपीएससी टीचर का कांड; 10वीं छात्रा के साथ फरार, स्कूल में बवाल

जब देर शाम शिक्षक ने अपनी पत्नी को फोन कर इसकी जानकारी दी और पांच लाख रुपए पे फोन में डालने को कहा। जब पत्नी ने पूछा कि कहां है? तो उन्होंने लहेरी का नाम लिया। इस बातचीत के दौरान एक अपराधी ने शिक्षक से फोन छीन लिया और धमकी भरे स्वर में ‌पे फोन में तत्काल रुपए डालने को कहा। परिजनों ने दुबारा संपर्क करने की कोशिश की लेकिन, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अपहरण की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली वे परेशान हो गए।

उन्होंने मदद के लिए पुलिस पदाधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर एसपी रौशन कुमार, एसडीपीओ कुमार वैभव और थानाध्यक्ष रंजीत कुमार सिन्हा शिक्षक के पैतृक गांव रूपीबांध पहुंचे और परिजनों को आश्वासन दिया कि शिक्षक को सकुशल वापस लौटाने के लिए पुलिस कार्य कर रही है। अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच की है।

ये भी पढ़ें:8वीं की छात्रा पर टीचर डाल रहा था डोरे, शिक्षिका से भी अफेयर; लोगों ने पीटा
ये भी पढ़ें:पटना के बीपीएससी टीचर ने मुजफ्फरपुर में की खुदकुशी, सुसाइड नोट भी छोड़ा

शिक्षक के बड़े भाई गिरीश नारायण सिंह ने थाना में अज्ञात अपराधियों पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसडीपीओ कुमार वैभव ने बताया कि अपह्र्त शिक्षक की बाइक शनिवार की सुबह बलथरी गांव के समीप सासाराम-चौसा पथ से बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह-जगह छापामारी कर रही है।