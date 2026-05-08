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सम्राट कैबिनेट में मिथिला, तिरहुत, मगध और अंग का दबदबा; किस क्षेत्र से कितने और कौन मंत्री, जानें

Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो ।
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सरकार गठन के 21 दिनों बाद गुरुवार को मंत्रिमंडल विस्तार के तहत 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। सम्राट मंत्रिमंडल में राज्य के 24 जिले को जगह मिली है। वहीं, 14 जिले को प्रतिनिधित्व के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

सम्राट कैबिनेट में मिथिला, तिरहुत, मगध और अंग का दबदबा; किस क्षेत्र से कितने और कौन मंत्री, जानें

Samrat Cabinet Expansion: सम्राट मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन बनाने का भी प्रयास किया गया है। हालांकि, इसमें मिथिला, तिरहुत, मगध और अंग का दबदबा है। मिथिला से सात मंत्री बनाए गए हैं। तिरहुत, अंग और मगध से छह-छह मंत्रियों को जगह दी गई है। सबसे कम चंपारण से एक मंत्री बने हैं। वहीं, शाहाबाद से तीन, सीमांचल, कोसी और सारण से दो-दो मंत्रिमंडल में जगह दी गई है।

सरकार गठन के 21 दिनों बाद गुरुवार को मंत्रिमंडल विस्तार के तहत 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। सम्राट मंत्रिमंडल में राज्य के 24 जिले को जगह मिली है। वहीं, 14 जिले को प्रतिनिधित्व के लिए इंतजार करना पड़ेगा। नवंबर 2025 में बनी नीतीश सरकार में 22 जिले को प्रतिनिधित्व मिल पाया था।

जिलों का प्रतिनिधित्व देखा जाए तो सबसे ज्यादा मधुबनी और वैशाली से तीन-तीन मंत्री बनाए गए हैं। वैशाली से पातेपुर विधायक लखेंद्र रौशन, महुआ विधायक संजय कुमार सिंह के अलावा रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं। मधुबनी से झंझारपुर विधायक नीतीश मिश्रा, फुलपरास विधायक शीला मंडल और खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद शामिल हैं। मिथिला क्षेत्र से सात मंत्री बनाए गए हैं, पिछली बार यहां से छह मंत्रियों को जगह दी गई थी। तिरहुत का कोटा भी चार से बढ़कर छह हो गया है।

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मगध क्षेत्र में पटना, नालंदा, शेखपुरा के अलावा मगध प्रमंडल के पांच जिले शामिल हैं। मगध क्षेत्र से छह मंत्री बने हैं, पिछली बार सात मंत्री बने थे। नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद पटना जिले से सिर्फ रामकृपाल यादव को जगह मिल पाई है।

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अंग क्षेत्र से मंत्रियों की संख्या बढ़कर छह हो गई

मुख्यमंत्री के अंग से मंत्रियों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, श्रेयसी सिंह के अलावा यहां से दामोदर रावत, कुमार शैलेंद्र, बुलो मंडल को मंत्री बनाया गया है। शाहाबाद में पुराने दोनों चेहरों संजय टाइगर और जमा खान के साथ ही भगवान सिंह कुशवाहा को स्थान मिला है। सारण क्षेत्र के दोनों मंत्री गोपालगंज जिले के हैं। यहां से भोरे विधायक सुनील कुमार के अलावा बैकुंठपुर विधायक मिथिलेश तिवारी को जगह मिली है। लेशी सिंह और दिलीप जायसवाल पुराने चेहरे हैं। वहीं, कोसी से उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव के अलावा सोनबरसा विधायक रत्नेश सादा को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है।

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मगध : 6

● पटना - 1: रामकृपाल यादव

● नालंदा - 2 : निशांत कुमार, श्रवण कुमार

● शेखपुरा-1 : अशोक चौधरी

● गया -1 :संतोष सुमन

● जहानाबाद-1: प्रमोद कुमार चंद्रवंशी

शाहाबाद : 3

● भोजपुर -2 : संजय सिंह टाइगर, भगवान सिंह कुशवाहा

● कैमूर - 1 : जमा खान

अंग : 6

● मुंगेर - 1 : सम्राट चौधरी (मुख्यमंत्री)

● लखीसराय -1 : विजय कुमार सिन्हा

● जमुई - 2 : श्रेयसी सिंह, दामोदर रावत

● भागलपुर - 2 - कुमार शैलेंद्र, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल

कोसी : 2

● सुपौल - 1 : बिजेंद्र यादव

● सहरसा - 1 : रत्नेश सादा

तिरहुत : 6

● वैशाली -3: दीपक प्रकाश, लखेंद्र रौशन, संजय कुमार सिंह

● मुजफ्फरपुर -2: रमा निषाद, केदार गुप्ता

● शिवहर - 1: श्वेता गुप्ता

मिथिला : 7

● मधुबनी - 3 : नीतीश मिश्रा, अरुण शंकर प्रसाद, शीला कुमारी मंडल

● दरभंगा - 2 : मदन साहनी, रामचंद्र प्रसाद साह

● बेगूसराय - 1: संजय कुमार

● समस्तीपुर -1 : विजय कुमार चौधरी

चंपारण : 1

● पश्चिम चंपारण -1: नंदकिशोर राम

सारण : 2

● गोपालगंज - 2 - सुनील कुमार, मिथिलेश तिवारी

सीमांचल : 2

● पूर्णिया -1 : लेशी सिंह

● किशनगंज -1 : दिलीप जायसवाल

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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