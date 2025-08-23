समस्तीपुर में छत पर सोई महिला की गला रेतकर हत्या; पति से पूछताछ, हिरासत में चचेरा देवर

मृतका के पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी की हत्या उसके चचेरे भाई विनोद राय ने की है। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद चल रहा था। एक सप्ताह पूर्व भी दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और रीना देवी के साथ भी हाथापाई की गई थी।

समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र के हरपुर भिंडी गांव में गुरुवार की देर रात एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान हरपुर भिंडी वार्ड 12 के ही उदय कुमार राय की पत्नी रीना देवी के रूप में हुई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार, गर्मी अधिक होने के कारण रीना देवी अपने पति के साथ रात में छत पर सोई हुई थी। पति उदय राय ने बताया कि करीब 11-12 बजे के आसपास वह शौच के लिए नीचे आया और मोबाइल चार्ज में लगाकर नीचे ही सो गया। सुबह करीब 5 बजे जब उसकी मां छत पर बहू को जगाने गई तो देखा कि रीना देवी का गला रेता हुआ था और चारों ओर खून फैला था। शोर मचाने पर आसपास के लोग भी जुट गए और पुलिस को सूचना दी गई।

मृतका के पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी की हत्या उसके चचेरे भाई विनोद राय ने की है। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद चल रहा था। एक सप्ताह पूर्व भी दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और रीना देवी के साथ भी हाथापाई की गई थी। इस संबंध में थाने में आवेदन भी दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

इधर महिला की गला रेतकर हत्या के घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। खुद एसडीपीओ भी घटना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान संदेह के आधार पर पुलिस ने मृतका के चचेरे देवर विनोद राय को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पति से भी पूछताछ की गई।