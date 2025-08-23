In Samastipur woman sleeping on roof was murdered by slitting her throat husband interrogated, cousin devar in custody समस्तीपुर में छत पर सोई महिला की गला रेतकर हत्या; पति से पूछताछ, हिरासत में चचेरा देवर, Bihar Hindi News - Hindustan
समस्तीपुर में छत पर सोई महिला की गला रेतकर हत्या; पति से पूछताछ, हिरासत में चचेरा देवर

मृतका के पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी की हत्या उसके चचेरे भाई विनोद राय ने की है। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद चल रहा था। एक सप्ताह पूर्व भी दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और रीना देवी के साथ भी हाथापाई की गई थी।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, समस्तीपुर/ताजपुरSat, 23 Aug 2025 04:30 PM
समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र के हरपुर भिंडी गांव में गुरुवार की देर रात एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान हरपुर भिंडी वार्ड 12 के ही उदय कुमार राय की पत्नी रीना देवी के रूप में हुई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार, गर्मी अधिक होने के कारण रीना देवी अपने पति के साथ रात में छत पर सोई हुई थी। पति उदय राय ने बताया कि करीब 11-12 बजे के आसपास वह शौच के लिए नीचे आया और मोबाइल चार्ज में लगाकर नीचे ही सो गया। सुबह करीब 5 बजे जब उसकी मां छत पर बहू को जगाने गई तो देखा कि रीना देवी का गला रेता हुआ था और चारों ओर खून फैला था। शोर मचाने पर आसपास के लोग भी जुट गए और पुलिस को सूचना दी गई।

मृतका के पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी की हत्या उसके चचेरे भाई विनोद राय ने की है। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद चल रहा था। एक सप्ताह पूर्व भी दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और रीना देवी के साथ भी हाथापाई की गई थी। इस संबंध में थाने में आवेदन भी दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

इधर महिला की गला रेतकर हत्या के घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। खुद एसडीपीओ भी घटना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान संदेह के आधार पर पुलिस ने मृतका के चचेरे देवर विनोद राय को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पति से भी पूछताछ की गई।

सदर अस्पताल पर सदर एसडीपीओ-1 सह एएसपी संजय कुमार पांडेय पहुंच परिजनों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि महिला की गला रेतकर हत्या की गई है। एक युवक को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। एफएसएल की टीम घटनास्थल से कुछ साक्ष्य भी एकत्रित किये है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इधर देर शाम मृतका के पिता व पति के दिये गये आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें चचेरे देवर सहित तीन लोगों को आरोपित किया गया है।

