समस्तीपुर में सड़क पर दौड़ी मौत, भीषण हादसे में पति-पत्नी समेत 3 मरे; 9 जख्मी अस्पताल में भर्ती

बाइक और टेंपो में टक्कर हो गई। इस दर्दनाक घटना में एक दंपति सहित कुल तीन लोगों की मौत हो गई। वही टेम्पू पलटने से आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए।

Bihar Road Accident 3 died: बिहार के समस्तीपुर में रफ्तार के कहर ने तीन लोगों की जान ले ली वहीं 9 अन्य जख्मी हो गए। जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खोकसाहा से हरिचक जानेवाली मुख्य सड़क पर खदियाही बसेरा बड़ के निकट गुरुवार की घटना है। हादसे में बाइक व टेंपो में टक्कर हो गई। इस दर्दनाक घटना में एक दंपति सहित कुल तीन लोगों की मौत हो गई। वही टेम्पू पलटने से आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मरने वाले और घायलों के परिजन घटना से काफी आहत हैं।

मृतकों में खदियाही निवासी स्वर्गीय बंकू महतो के पुत्र राजकुमार महतो (60) और राजकुमार महतो की पत्नी संयुक्ता देवी (49) तथा खानपुर थाना क्षेत्र अमसौर निवासी हरेराम सहनी (50) शामिल हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि टेंपो सवार लोग गंगा स्नान के लिए खोकसाहा चौक से हरि चौक की ओर जा रहे थे। वहीं खदियाही बसेरा बड़ के निकट एक दंपति बाइक पर सवार होकर खेत में काम करने जा रहे थे। तभी बाइक और टेंपो में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण हुई कि गाड़ी गड्ढे में पलट गई। इस घटना में बाइक सवार राजकुमार महतो एवं टेंपो सवार हरेराम सहनी का मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राजकुमार सहनी की पत्नी संयुक्ता देवी को स्थानीय लोगों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विभूतिपुर में भर्ती कराया गया। सुंयुक्ता देवी को खराब हालत के कारण ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया।

समस्तीपुर ले जाने के क्रम में ही संयुक्ता देवी की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं अन्य सभी जख्मी को भी सीएचसी विभूतिपुर में भर्ती कराया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया गया है। इन घायलों में भी दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस घटना स्थल पर पहुँचकर मामले की जांच में जुट गई है। घटना से गांव में मातम का माहौल छा गया।