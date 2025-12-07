सहरसा में एमएड के छात्र से लूट की कोशिश, नाकाम होने पर बदमाशों ने दो गोली मारी

संक्षेप: सहरसा जिले में लूट के इरादे से एमएड के छात्र पर बदमाशों ने गोलियां बरसा दीं। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी जांघ में दो गोलियां लगी हैं। बताया जा रहा है कि कलेक्शन एजेंट समझ कर बदमाशों गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

सहरसा जिले के बिहरा थाना क्षेत्र में शनिवार शाम बदमाशों ने एमएड के छात्र को गोली मार घायल कर दिया। युवक को दो गोलियां लगीं। मामले में पुलिस छानबीन कर रही है । घटना के बाद शनिवार देर रात एसपी हिमांशु ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए । घायल छात्र नीरज कुमार मिश्रा (32 वर्ष) सुपौल के जगतपुर वार्ड-10 का रहने वाला है। एमएड सीटीई तीसरे वर्ष का छात्र है और वह प्रशिक्षण लेकर बाइक से अपने घर जा रहा था।

विशनपुर पेट्रोल पंप से आगे बाइक सवार तीन बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी का कलेक्शन एजेंट समझ लूटपाट की नीयत से उस पर फायर कर दिया। गोलियां उसकी जांघ में लगीं। इसके बाद बदमाश भाग निकले। घटना के बाद पुलिस को घटनास्थल से एक खोखा भी मिला। जबकि मौके से पुलिस को एक काले रंग का मफलर भी मिला है। जो गोली मारने वाले अपराधी का बताया जा रहा है ।

संभावना जताई जा रही है कि बाइक से भागने के दौरान तीन में से किसी एक अपराधी का मफलर नीचे गिर गया। जानकारी के अनुसार पुलिस फिलहाल लूट की नियत से ही गोली मारने के संभावना की पर छानबीन कर रही है । हालांकि अन्य पहलुओं पर भी छानबीन चल रही है। यह भी पता चला है कि अपराधियों ने छात्र की बाइक की डिग्गी खुलवा कर देखने कि कोशिश की थी। इसी दौरान गोली मारी गई। बिहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार हो रही घटनाओं को लेकर लोगों में दहशत है।