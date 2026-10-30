‘पांच केजी आम अर्जेंट‘ का क्या मतलब, रिशुश्री केस में IAS संतोष मल्ल से 8 घंटे तक ED के सवाल, आज किनकी बारी?
संतोष मल्ल से सुबह 11.15 बजे से शाम करीब साढ़े सात बजे तक ईडी की पूछताछ चली। इस दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव के रूप में उनके कार्यकाल में स्वीकृत निविदाओं के मामले में पूछताछ की। आज आईएएस आनंद किशोर उपस्थित होंगे।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के चर्चित टेंडर घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को वरिष्ठ आईएएस एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल से करीब आठ घंटे तक लंबी पूछताछ की। यह पूछताछ सुबह 11.15 बजे से शाम करीब साढ़े सात बजे तक चली। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव के रूप में संतोष मल्ल के कार्यकाल में स्वीकृत निविदाओं के मामले में पूछताछ की। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने संतोष मल्ल के वाट्सएप चैट के बारे में भी सवाल किया। पूछा गया कि पांच केजी आम अर्जेंट मैसेज का क्या मतलब है। संतोष मल्ल चैट से इनकार कर गए। आज वरीय आईएएस आनंद किशोर ईडी के समक्ष हाजिर होंगे।
पूछा गया कि खास कंपनियों को सीवरेज ट्रीटमेंट, ड्रेनेज और ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं के ठेके कैसे मिले? जवाब में आईएएस ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही ठेके दिए गये। ईडी सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आईएएस कई सवाल से बचते रहे। ईडी की रिपोर्ट में उस अवधि में सीवरेज, ड्रेनेज और ठोस कचरा प्रबंधन की योजनाओं में पांच से सात प्रतिशत की कमीशनखोरी के प्रमाण मिले हैं। कमीशन की यह राशि ठेकेदार रिशुश्री व उससे जुड़ी कंपनियों को ठेके देने के एवज में देने का आरोप है। रिशु श्री के मोबाइल, वाट्सअप चैट और डिजिटल दस्तावेजों की छानबीन के दौरान टेंडरों को हासिल करने के लिए अधिकारियों को कमीशन दिए जाने की बात है। इसके बदले अधिकारियों को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान ठेका देने व उसके भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी ली गयी। इसके जिम्मेदार पदाधिकारियों के बारे में पूछा गया।
आईएएस के वाट्सएप चैट पर ईडी ने पूछे सवाल
ईडी ने व्हाट्सएप पर कथित बातचीत को लेकर भी आईएएस से सवाल पूछे। ईडी की चार्जशीट में रिशुश्री और संतोष मल्ल के बीच वाट्सअप चैट का जिक्र है, जिसमें ‘ पांच केजी आम अर्जेंट ‘ लिखे होने का दावा है। आईएएस से इस संदेश का वास्तविक अर्थ पूछा गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक, संतोष मल्ल ने व्हाट्सएप पर बातचीत होने से ही इंकार किया। वे पहले भी इसका खंडन कर चुके हैं। बीते दिनों संतोष मल्ल ने अपनी सफाई में कहा था कि संभवत: किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर उनके नाम से सेव कर चैटिंग का मामला है।
आज वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर होंगे हाजिर
टेंडर घोटाला मामले में चल रही पूछताछ की इस कड़ी में शुक्रवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर हाजिर होंगे। उनसे नगर विकास एवं आवस विभाग तथा बुडको में तैनाती के दौरान टेंडर में हुई अनियमितता से जुड़े सवाल पूछे जायेंगे। इस मामले में बीते चार दिन में अब तक चार आईएएस अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा, सुनील कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार और संतोष कुमार मल्ल से पूछताछ हो चुकी है। योगेश कुमार सागर ने ईडी से अगले हफ्ते उपस्थित होने का अनुरोध किया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें