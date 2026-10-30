‘पांच केजी आम अर्जेंट‘ का क्या मतलब, रिशुश्री केस में IAS संतोष मल्ल से 8 घंटे तक ED के सवाल, आज किनकी बारी?

संतोष मल्ल से सुबह 11.15 बजे से शाम करीब साढ़े सात बजे तक ईडी की पूछताछ चली। इस दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव के रूप में उनके कार्यकाल में स्वीकृत निविदाओं के मामले में पूछताछ की। आज आईएएस आनंद किशोर उपस्थित होंगे।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के चर्चित टेंडर घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को वरिष्ठ आईएएस एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल से करीब आठ घंटे तक लंबी पूछताछ की। यह पूछताछ सुबह 11.15 बजे से शाम करीब साढ़े सात बजे तक चली। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव के रूप में संतोष मल्ल के कार्यकाल में स्वीकृत निविदाओं के मामले में पूछताछ की। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने संतोष मल्ल के वाट्सएप चैट के बारे में भी सवाल किया। पूछा गया कि पांच केजी आम अर्जेंट मैसेज का क्या मतलब है। संतोष मल्ल चैट से इनकार कर गए। आज वरीय आईएएस आनंद किशोर ईडी के समक्ष हाजिर होंगे।

पूछा गया कि खास कंपनियों को सीवरेज ट्रीटमेंट, ड्रेनेज और ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं के ठेके कैसे मिले? जवाब में आईएएस ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही ठेके दिए गये। ईडी सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आईएएस कई सवाल से बचते रहे। ईडी की रिपोर्ट में उस अवधि में सीवरेज, ड्रेनेज और ठोस कचरा प्रबंधन की योजनाओं में पांच से सात प्रतिशत की कमीशनखोरी के प्रमाण मिले हैं। कमीशन की यह राशि ठेकेदार रिशुश्री व उससे जुड़ी कंपनियों को ठेके देने के एवज में देने का आरोप है। रिशु श्री के मोबाइल, वाट्सअप चैट और डिजिटल दस्तावेजों की छानबीन के दौरान टेंडरों को हासिल करने के लिए अधिकारियों को कमीशन दिए जाने की बात है। इसके बदले अधिकारियों को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान ठेका देने व उसके भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी ली गयी। इसके जिम्मेदार पदाधिकारियों के बारे में पूछा गया।

आईएएस के वाट्सएप चैट पर ईडी ने पूछे सवाल ईडी ने व्हाट्सएप पर कथित बातचीत को लेकर भी आईएएस से सवाल पूछे। ईडी की चार्जशीट में रिशुश्री और संतोष मल्ल के बीच वाट्सअप चैट का जिक्र है, जिसमें ‘ पांच केजी आम अर्जेंट ‘ लिखे होने का दावा है। आईएएस से इस संदेश का वास्तविक अर्थ पूछा गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक, संतोष मल्ल ने व्हाट्सएप पर बातचीत होने से ही इंकार किया। वे पहले भी इसका खंडन कर चुके हैं। बीते दिनों संतोष मल्ल ने अपनी सफाई में कहा था कि संभवत: किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर उनके नाम से सेव कर चैटिंग का मामला है।