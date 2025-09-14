In Patna a disabled person was killed while sleeping in tample campus he was killed by hitting him with a stone पटना में मंदिर के चूबतरे पर सोते दिव्यांग की हत्या; पत्थर से कूच कर मार डाला, पुलिस ने बताई वजह, Bihar Hindi News - Hindustan
In Patna a disabled person was killed while sleeping in tample campus he was killed by hitting him with a stone

पटना में मंदिर के चूबतरे पर सोते दिव्यांग की हत्या; पत्थर से कूच कर मार डाला, पुलिस ने बताई वजह

पटना के मनेर थाना क्षेत्र में दुर्गा मंदिर में चबूतरे पर सो रहे दिव्यांग मीतलाल राय की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई। इस मामले पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियो ने मीतलाल को पत्थर से कूच कर मार डाला।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 14 Sep 2025 05:35 PM
पटना में मंदिर के चूबतरे पर सोते दिव्यांग की हत्या; पत्थर से कूच कर मार डाला, पुलिस ने बताई वजह

पटना के मनेर थाना इलाके उस वक्त हड़कंप मच गया। जब जीव राखन टोला में दुर्गा मंदिर के पास चबूतरे पर सो रहे दिव्यांग मीतलाल राय की हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने बड़ी बेरहमी से ईंट-पत्थर से कूचकर उसे मार डाला था। इस मामले का पटना पुलिस ने खुलासा भी कर दिया है। दो अपराधी बुलू राय और लक्ष्मण राय को गिरफ्तार किया है।

पटना पश्चिमी SP भानु प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले मंदिर से लाउडस्पीकर की चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूछताछ की थी। इन दोनों को लगा कि गौरख और उसके भाई करियावा ने दोनों को पुलिस से पकड़वाया है। बदला लेने के लिए गौरख और करियावा को फंसाने के लिए मीतलाल की हत्या दोनों ने मिलकर की और पुलिस को झूठी कहानी बताते हुए गौरख और करियावा का नाम लिया। ताकि दोनों फंस जाए

लेकिन सीसीटीवी में सारे राज खुल गए। फुटेज में लक्ष्मण राय और दूसरा बुलू राय दिखा। लक्ष्मण लोगों की निगरानी कर रहा था, और तांक-झांक कर रहा था। लक्ष्मण निगरानी कर रहा था, और बुलू ने मीतलाल की निर्मम हत्या कर दी।