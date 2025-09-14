पटना में मंदिर के चूबतरे पर सोते दिव्यांग की हत्या; पत्थर से कूच कर मार डाला, पुलिस ने बताई वजह

पटना के मनेर थाना क्षेत्र में दुर्गा मंदिर में चबूतरे पर सो रहे दिव्यांग मीतलाल राय की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई। इस मामले पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियो ने मीतलाल को पत्थर से कूच कर मार डाला।

पटना के मनेर थाना इलाके उस वक्त हड़कंप मच गया। जब जीव राखन टोला में दुर्गा मंदिर के पास चबूतरे पर सो रहे दिव्यांग मीतलाल राय की हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने बड़ी बेरहमी से ईंट-पत्थर से कूचकर उसे मार डाला था। इस मामले का पटना पुलिस ने खुलासा भी कर दिया है। दो अपराधी बुलू राय और लक्ष्मण राय को गिरफ्तार किया है।

पटना पश्चिमी SP भानु प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले मंदिर से लाउडस्पीकर की चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूछताछ की थी। इन दोनों को लगा कि गौरख और उसके भाई करियावा ने दोनों को पुलिस से पकड़वाया है। बदला लेने के लिए गौरख और करियावा को फंसाने के लिए मीतलाल की हत्या दोनों ने मिलकर की और पुलिस को झूठी कहानी बताते हुए गौरख और करियावा का नाम लिया। ताकि दोनों फंस जाए