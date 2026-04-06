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बेगूसराय में खौफनाक हत्याकांड, जहां पिता की हुई थी हत्या; वहीं 15 साल बाद बेटे को घसीटकर मार डाला

Apr 06, 2026 01:21 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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बेगूसराय के परिहारा में बदमाशों ने पिता की हत्या के गवाह बेटे को घर से खींचकर गोली मार दी। मृतक के पिता की भी 15 साल पहले उसी स्थान पर हत्या हुई थी। पुलिस इसे पुरानी रंजिश और गवाही से जोड़कर देख रही है और अपराधियों की तलाश जारी है।

बेगूसराय में खौफनाक हत्याकांड, जहां पिता की हुई थी हत्या; वहीं 15 साल बाद बेटे को घसीटकर मार डाला

Bihar News: बिहार के बेगूसराय जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। परिहारा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। परिहारा वार्ड नंबर 15 में बदमाशों ने एक युवक को उसके घर के सामने से सरेआम खींचकर अगवा किया और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस युवक की हत्या ठीक उसी जगह पर की गई, जहां 15 साल पहले इसके पिता को मौत के घाट उतारा गया था।

पिता की हत्या का इकलौता गवाह था बेटा

पुलिस और परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक युवक अपने पिता की हत्या के मामले में मुख्य गवाह था। लगभग 15 वर्ष पूर्व इसी वार्ड में उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। युवक लगातार अपने पिता के इंसाफ के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा था और गवाही पर अड़ा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि इसी गवाही से नाराज होकर दूसरे पक्ष के लोगों ने साजिशन इस वारदात को अंजाम दिया है।

घर के बाहर से अपहरण, फिर गोलियों से भूना

मिल रही जानकारी के अनुसार, जब युवक अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी अचानक बदमाशों का एक झुंड वहां पहुंचा। बदमाश युवक को जबरन घर के सामने से घसीटते हुए कुछ दूर ले गए। वहां घात लगाए अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से युवक लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए।

हत्या से दहशत में ग्रामीण

घटना के बाद से परिहारा वार्ड नंबर 15 में भारी तनाव और दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही परिहारा थाना की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामला पुरानी दुश्मनी और गवाही से जुड़ा लग रहा है। पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए छापेमारी कर रही है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
जयेन्द्र पाण्डेय मुख्यधारा की पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बना रहे एक उभरते हुए पत्रकार है। सितंबर 2025 से वे 'हिन्दुस्तान' डिजिटल के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन (JIMMC), नोएडा से पत्रकारिता की बारीकियां सीखने वाले जयेन्द्र ने अपने करियर की शुरुआत जी न्यूज (Zee News) में इंटर्नशिप से की। इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर ट्रेनी फीचर स्टोरीज पर काम किया, जहाँ उन्होंने कंटेंट की गहराई को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया। नोएडा के ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक, उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। उनकी 'स्पेशल स्टोरीज' हमेशा तथ्यों और निष्पक्षता पर आधारित रही हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेन्द्र पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और इलेक्शन कंसल्टेंसी की गहरी समझ रखते हैं। वे न केवल खबरों को कवर करते हैं, बल्कि चुनावी समीकरणों और कैंपेन मैनेजमेंट की बारीकियों का विश्लेषण करने में भी माहिर हैं। पत्रकारिता के साथ राजनीतिक रणनीति का यह अनूठा मेल उन्हें आज के डिजिटल युग का एक बहुमुखी प्रोफेशनल बनाता है। और पढ़ें
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