Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsIn Nawada the battle between devrani and jethani will be contesting against each other
नवादा के चुनावी रण में जेठानी Vs देवरानी; एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगी

नवादा के चुनावी रण में जेठानी Vs देवरानी; एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगी

संक्षेप: नवादा के चुनावी रण में जेठानी के खिलाफ देवरानी चुनाव प्रचार करेंगी। दरअसल हिसुआ से विधायक और इस बार कांग्रेस प्रत्याशी नीतू सिंह के खिलाफ उनकी देवरानी आभा देवी बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह के पक्ष में एनडीए के चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। वे पहले कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं

Fri, 24 Oct 2025 11:14 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, नवादा
share Share
Follow Us on

नवादा की हिसुआ सीट पर जेठानी और देवरानी एक-दूसरे के सामने उतर आई हैं। हिसुआ से छह बार लगातार विधायक रहे दिवंगत आदित्य सिंह की बहू और मौजूदा विधायक नीतू कुमारी इस बार भी कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ उनकी देवरानी पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष आभा देवी बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह के पक्ष में एनडीए के चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। जिसके बाद चुनावी रण में अब जेठानी और देवरानी आमने-सामने हैं।

बताया जा रहा है कि हिसुआ की राजनीति के माहिर पूर्व राज्यमंत्री दिवंगत आदित्य सिंह के घर का विवाद सतह पर आया है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में देवरानी आभा देवी ने अपनी जेठानी नीतू कुमारी के पक्ष में प्रचार किया था। तब लोगों को लगा था कि परिवारिक विवाद थम गया है। लेकिन 2025 में अब नवादा में देवरानी-जेठानी के बीच होने वाले कैंपन वॉर छिड़ गई है। नीतू और आभा दोनों आदित्य सिंह की पुत्रवधू हैं।

ये भी पढ़ें:पहले बूथ लुटता था, ये उम्मीदवार लूटने लगे; अमित शाह पर प्रशांत किशोर का आरोप
ये भी पढ़ें:45 मिनट के भाषण में 17 बार जंगलराज, PM मोदी बोले- छर्रा, कट्टा वालों से सावधान
ये भी पढ़ें:जमीन लिखवाने वाले कभी नौकरी नहीं देंगे; निवेशक नाम सुनकर भाग जाएंगे; बोले मोदी
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

आपको बता दें 2020 के चुनाव में नीतू सिंह ने कांग्रस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। उन्होने बीजेपी के अनिल सिंह को 16 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। वहीं बीएसपी के आजाद गीता प्रसाद तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन एक बार फिर इस सीट पर नीतू सिंह का मुकाबला बीजेपी के अनिल सिंह से हैं।