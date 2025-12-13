मुजफ्फरपुर में गन प्वाइंट पर 17 लाख की लूट; फाइनेंस कर्मी को बदमाशों ने दिनदहाड़े लूटा

संक्षेप: मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने 17 लाख की लूट को दिनदहाड़े अंजाम दिया। फाइनेंस कर्मी से गन प्वाइंट पर कैश से भरा बैग लूट लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है।

मुजफ्फरपुर में शनिवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी से 17 लाख की लूट को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी कैश से भरा बैग लेकर रिटेलर को देने जा रहा था। इसी दौरान अपाचे से आए बदमाशों ने कपरपुरा रेलवे गुमटी के पास गन प्वाइंट पर लूट लिया। और कैश लेकर फरार हो गए। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

फरार अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। पुलिस जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। साथ ही इस बात की भी जांच हो रही है कि इतनी बड़ी रकम की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई। पीड़ित विक्रम ने बताया कि बाइक से आए बदमाशों ने मेरे सिर पर गन रखी और बैग मांगने लगे। मैंने मना किया तो उसके साथी ने कहा कि मार दो। जिसके बाद मैं डर गया, और बैग दे दिया।