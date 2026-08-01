दर्दनाकः गोद से गिरा 4 साल का आर्यन, कार ने रौंद दिया; मुजफ्फरपुर में मां के सामने मासूम की मौत
बच्चा मां की गोद से अचानक सड़क पर गिर गया। जब तक मां उसे उठाती, तब तक एक चारपहिया वाहन उसे रौंदते हुए निकल गया।
बिहार के मुजफ्फरपुर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। शहर के सदर अस्पताल रोड में इस दर्दनाक हादसे में मासूम की मौत हो गई। स्टेशन से ई-रिक्शा से एक हिला एसकेएमसीएच जा रही थी। गोद में उनका आर्यन कुमार (4 साल) का बेटा था। सदर अस्पताल ट्रैफिक सिग्नल के पास मां की गोद से छिटककर सड़क पर गिर गया। जब तक मां उसे उठाती, तब तक एक चारपहिया वाहन उसे रौंदते हुए निकल गया। बच्चे को तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।
अस्पताल कर्मियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने बच्चे की मां से घटना के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। पूर्वी चंपारण के पिपरा थाना क्षेत्र के सिरसिया बलुआ टोला निवासी श्रीलाल राय की पत्नी रंजू देवी (28) अपने बेटे आर्यन कुमार और भाई सरोज कुमार के साथ शुक्रवार की सुबह मुजफ्फरपुर के लिए निकली थीं। ट्रेन से मुजफ्फरपुर स्टेशन उतरने के बाद तीनों ई-रिक्शा से करीब नौ बजे एसकेएमसीएच डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे। भाई चालक के साथ आगे बैठा, जबकि रंजू देवी बेटे को लेकर दाहिने साइड से बैठी।
बताया जाता है कि ई-रिक्शा सदर अस्पताल रोड से गुजर रहा था, तभी आर्यन मां की गोद से नीचे गिर गया। रंजू देवी बेटे को बचाने के लिए नीचे उतरीं। लेकिन, तभी पीछे से आ रहे अज्ञात चारपहिया वाहन का चालक आर्यन के सिर को रौंदते हुए आगे निकल गया। इस हादसे में रंजू देवी को भी चोटें आईं। दुर्घटना के बाद परिजन लहूलुहान आर्यन को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।
नगर थानेदार जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मामले में बच्चे की मां रंजू देवी का फर्दबयान लिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए यातायात थाने में फॉरवर्ड किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज से अज्ञात वाहन व चालक का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा।
इलाज कराने जा रही थी मां
बच्चे के मामा सरोज कुमार ने बताया कि रंजू के सिर में बहुत पहले गंभीर चोट लगी थी। उसी के इलाज के लिए तीनों एसकेएमसीएच जा रहे थे। इसी बीच यह हादसा हुआ। सरोज ने बताया कि घटना के बाद कुछ दूर आगे स्थानीय लोगों ने चारपहिया वाहन को रोका था। लेकिन, जबतक वे बच्चे को लेकर सदर अस्पताल गए चालक चारपहिया वाहन लेकर भाग निकला। वाहन पर पांच लोग सवार था।
सबसे छोटा था आर्यन
सरोज ने बताया कि बच्चे के पिता मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते है। मृतक आर्यन कुमार दो भाई और एक बहन में सबसे छोटा था। सबसे बड़ा भाई आशिक कुमार (9) इसके बाद बहन सुरुचि कुमारी (6) हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें