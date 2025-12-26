मधुबनी में डॉक्टर को बंधक बनाकर 10 लाख की डकैती, 15 बदमाशों ने घर पर बोला धावा, CCTV भी तोड़ा

संक्षेप: मधुबनी जिले के नरहिया थाना इलाके में 15-20 बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर धावा बोल दिया। और 10 लाख की डकैती को अंजाम दे डाला। इस दौरान गृह स्वामी को बंधक बना लिया। जाते वक्त सीसीटीवी भी तोड़ दिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

मधुबनी जिले के नरहिया थाना क्षेत्र के नवटोली में गुरुवार की रात्रि को ग्रामीण चिकित्सक दिनेश कुमार दिनकर के घर बदमाशों ने धावा बोल दिया। गृह स्वामी को बंद बनाकर बदमाशों ने 10 लाख की डकैती को अंजाम दिया। बदमाशों की संख्या 15-20 बताई जा रही है। पीड़ित के मुताबिक बदमाश घर के मुख्य दरवाजे को तोड़कर दाखिल हुए थे। उन्हें बंधकर बनाकर डकैती को अंजाम दिया। अलमारी और बक्शे को तोड़कर सोना-चांदी और 50 हजार कैश लेकर फरार हो गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बदमाशों ने घर और दरवाजे पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नरहिया के थानाध्यक्ष नीलेश कुमार ने बताया कि एफएसएल की टीम और डाग स्क्वायड की टीम बुलाई जा रही है। बदमाशों की पहचान के लिए भी पूछताछ जारी है। वहीं घटनास्थल पर कई वरीय पुलिस अधिकारियों का दौरा शुरू है।