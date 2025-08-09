in Madhubani Bihar 5 daughters drowned while bathing 3 died नहाते हुए डूब गईं 5 बेटियां, 3 की मौत से मचा कोहराम; बिहार के मधुबनी में दर्दनाक हादसा, Bihar Hindi News - Hindustan
पांच बच्चियां एक नहर में नहाने गई थी। सभी अचानक डूब गईं। लोगों ने दो को बचा लिया पर तीन की मौत हो गई।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 12:52 PM
बिहार के मधुबनी में नहाते हुए पांच बच्चियां डूब गईं। दो बच्चियों को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया लेकिन तीन की मौत हो गई। एक साथ तीन लाश देखकर लोग रो पड़े। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने बवाल काटा। मौके पर पहुंचे एसडीओ और सीओ ने लोगों को मुआवजे का आश्वासन दिया।

जानकारी के मुताबिक रहिका में शुक्रवार दोपहर पुरानी कमला नहर में पांच बच्चियां नहाने गईं थी। अचानक पांचों डूब गईं। वहां मौजूद लोगों ने दो को सुरिक्षत बचा लिया, जबकि तीन को गंभीर हालत में रहिका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां तीनों बच्चियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रहिका बड़ी मस्जिद टोला निवासी मो.इसराइल की पुत्री रानी परवीन (13), अब्दुल नद्दाफ की पुत्री आस्तीन परवीन (13) व मो. मुस्ताक की पुत्री नाड़ियां खातून (12) के रूप में हुई है।

मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बवाल किया। आक्रोशितों ने मधुबनी-बेनीपट्टी एनएच को जाम कर दिया। तीनों बच्चियां रहिका गांव की रहने वाली थीं। घटना की सूचना पर पहुंचे रहिका अंचल अधिकारी व पुलिस अफसरों ने भीड़ को समझा कर जाम हटाने की कोशिश की लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। बाद में सदर एसडीओ चंदन कुमार झा एवं सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों से बात की और समझाकर सड़क से हटाया।

स्थानीय लोगों ने मृत बच्चियों के परिवार के लिए मुआवजे क मांग की। शोकाकुल परिवार को हर संभव सहायता देने एवं इलाज में लापरवाही की जांच कराने का आश्वासन प्रशासन की ओर से दिया गया तब जाकर जाम हटाया जा सका। गांव में घटना को लेकर मातम का माहौल छाया रहा।