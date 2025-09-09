In Madhepura SHO arrested taking a bribe of Rs 20,000 he demanded bribe in the name of helping in a case मधेपुरा में 20000 की घूस लेते थानेदार गिरफ्तार; केस में मदद के नाम पर मांगी रिश्वत, निगरानी ने दबोचा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsIn Madhepura SHO arrested taking a bribe of Rs 20,000 he demanded bribe in the name of helping in a case

मधेपुरा में 20000 की घूस लेते थानेदार गिरफ्तार; केस में मदद के नाम पर मांगी रिश्वत, निगरानी ने दबोचा

निगरानी डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि आरोपी अधिकारी को 20 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। सत्यापन के बाद धावा दल गठित कर यह कार्रवाई की गई। मिठाई थाने के एसओ मितेंद्र कुमार मंडल को निगरानी रंगे हाथों दबोचा है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, सहरसाTue, 9 Sep 2025 05:24 PM
share Share
Follow Us on
मधेपुरा में 20000 की घूस लेते थानेदार गिरफ्तार; केस में मदद के नाम पर मांगी रिश्वत, निगरानी ने दबोचा

बिहार के मधेपुरा जिले में निगरानी की टीम ने मिठाई थानाध्यक्ष सब इंस्पेक्टर मितेंन्द्र कुमार मंडल को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। निगरानी डीएसपी संजय कुमार सिंह ने बताया कि परिवादी विनोद कुमार मंडल द्वारा एक केस में मदद करने के नाम पर थानाध्यक्ष के खिलाफ रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए परिवाद दर्ज कराया था। जिसके आधार पर मंगलवार को थानाध्यक्ष को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। मामले में कार्रवाई कि जा रही है।

गिरफ्तारी के बाद टीम उसे पूछताछ के लिए सहरसा ले गई है। वहां सर्किट हाउस में मामले का खुलासा किया। निगरानी डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि आरोपी अधिकारी को 20 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। सत्यापन के बाद धावा दल गठित कर यह कार्रवाई की गई। शिकायत के आधार पर जांच की गई और सत्यापन के बाद जाल बिछाकर थाना इंचार्ज को गिरफ्तार किया गया।

ये भी पढ़ें:17 लाख कैश, 20 लाख के गहने; निगरानी की रेड में एक और इंजीनियर की काली कमाई मिली
ये भी पढ़ें:ग्रामीण विभाग के एक और इंजीनियर के ठिकानों पर रेड,पटना से गया तक निगरानी का छापा

आपको बता दें राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी का एक्शन जारी है। एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बीते कुछ महीनों में दर्जनों भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों को घूस लेते दबोच चुकी है।