मधेपुरा में 20000 की घूस लेते थानेदार गिरफ्तार; केस में मदद के नाम पर मांगी रिश्वत, निगरानी ने दबोचा

निगरानी डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि आरोपी अधिकारी को 20 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। सत्यापन के बाद धावा दल गठित कर यह कार्रवाई की गई। मिठाई थाने के एसओ मितेंद्र कुमार मंडल को निगरानी रंगे हाथों दबोचा है।

बिहार के मधेपुरा जिले में निगरानी की टीम ने मिठाई थानाध्यक्ष सब इंस्पेक्टर मितेंन्द्र कुमार मंडल को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। निगरानी डीएसपी संजय कुमार सिंह ने बताया कि परिवादी विनोद कुमार मंडल द्वारा एक केस में मदद करने के नाम पर थानाध्यक्ष के खिलाफ रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए परिवाद दर्ज कराया था। जिसके आधार पर मंगलवार को थानाध्यक्ष को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। मामले में कार्रवाई कि जा रही है।

गिरफ्तारी के बाद टीम उसे पूछताछ के लिए सहरसा ले गई है। वहां सर्किट हाउस में मामले का खुलासा किया। निगरानी डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि आरोपी अधिकारी को 20 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। सत्यापन के बाद धावा दल गठित कर यह कार्रवाई की गई। शिकायत के आधार पर जांच की गई और सत्यापन के बाद जाल बिछाकर थाना इंचार्ज को गिरफ्तार किया गया।