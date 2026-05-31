VIDEO: मिट्टी-मैयत की राह में नदी बनी रोड़ा, कांधे पर जनाज़ा लेकर धारा पार कर गए रिश्तेदार

बुजुर्ग महिला सुबेदा खातून (60) पत्नी नुरूल हुदा उर्फ हौदा का निधन बीते शुक्रवार को हो गया था। उनके जनाजे को दफनाने के लिए ग्रामीणों को शव को कंधे पर उठाकर नदी पार करनी पड़ी।

बिहार के किशनगंज से एक मार्मिक वीडियो सामने आया है। जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के जिरनगच्छ ग्राम पंचायत स्थित पतिलाभाषा गांव से सामने आया वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में ग्रामीण एक वृद्ध महिला का शव कंधों पर उठाकर मेची नदी की धारा पार करते दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य न केवल लोगों को भावुक कर रहा है, बल्कि क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं और विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

जानकारी के अनुसार, पतिलाभाषा गांव निवासी सुबेदा खातून (60) पत्नी नुरूल हुदा उर्फ हौदा का निधन बीते शुक्रवार को हो गया था। उनके जनाजे को दफनाने के लिए ग्रामीणों को शव को कंधे पर उठाकर नदी पार करनी पड़ी। जनाजे में शामिल अन्य लोगों को ट्रैक्टर के सहारे नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाया गया। शोक की इस घड़ी में ग्रामीणों की बेबसी का यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। वर्षों से गांव के लोग इसी तरह जोखिम उठाकर नदी पार करने को विवश हैं। बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। जब नदी का जलस्तर बढ़ जाने से आवागमन लगभग ठप हो जाता है। ऐसे समय में मरीजों, गर्भवती महिलाओं, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

वार्ड नंबर चार के वार्ड सदस्य ने बताया कि ग्रामीण लंबे समय से पुल निर्माण या स्थायी आवागमन व्यवस्था की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि एक जनाजे को नदी पार कर ले जाने का यह दृश्य क्षेत्र की पीड़ा और प्रशासनिक उदासीनता को बयां करता है।

पूर्व मुखिया प्रतिनिधि पशुपति गणेश ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों को आवेदन सौंपा गया, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब किसी गांव के लोगों को अंतिम यात्रा तक के लिए नदी में उतरना पड़े, तो यह विकास के दावों पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। वायरल वीडियो के बाद क्षेत्र में पुल निर्माण की मांग एक बार फिर तेज हो गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि स्थायी समाधान चाहिए, ताकि भविष्य में किसी परिवार को अपने प्रियजन की अंतिम यात्रा भी इस तरह की कठिन परिस्थितियों में पूरी न करनी पड़े। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि मामले को गंभीरता से लेते हुए मेची नदी पर शीघ्र पुल निर्माण अथवा सुरक्षित आवागमन की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करें।