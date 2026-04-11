लव अफेयर में युवक की बेरहमी से हत्या, प्राइवेट पार्ट काटकर रेलवे ट्रैक के पास फेंका शव
कटिहार में त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के चलते युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पहले मारपीट की, फिर गुप्तांग काटकर शव को जलकुंभी भरे जलाशय में फेंक दिया। पुलिस ने साजिश रचने वाली महिला और मुख्य आरोपी अमरजीत समेत तीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पांच फरार हैं।
Bihar News: बिहार के कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की न केवल बेरहमी से हत्या कर दी गई, बल्कि हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसका गुप्तांग भी काट दिया गया। पिछले चार दिनों से लापता इंदल कुमार रविदास का शव शनिवार की सुबह रेलवे लाइन के किनारे जलकुंभी से भरे एक जलाशय से बरामद किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और एक महिला सहित तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
गुप्तांग काटकर हत्या, चार दिन बाद मिला शव
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक इंदल कुमार रविदास बीते बुधवार से लापता था। परिजनों की काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला, तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शनिवार की सुबह करीब चार बजे, पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक के पास एक जलाशय में, जो जलकुंभी से पूरी तरह ढका हुआ है, एक शव तैर रहा है।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला, जिसकी पहचान इंदल के रूप में हुई। शव की हालत देखकर पुलिस और ग्रामीण सन्न रह गए। हत्यारों ने इंदल के साथ न सिर्फ मारपीट की थी, बल्कि धारदार हथियार से उसका गुप्तांग भी काट दिया था, जिससे उसकी तड़प-तड़प कर मौत हो गई। हत्या के बाद सबूत छिपाने की नीयत से शव को जलाशय में फेंक दिया गया था।
पुलिस ने किए चौकाने वाले खुलासे
अपर पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस लगातार संदिग्धों पर नजर रखे हुए थी। पहले तालाब में शव होने की आशंका पर खोजबीन की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के अनुसार, यह हत्याकांड लव ट्रायंगल की वजह से हुआ है। मृतक इंदल कुमार रविदास की गांव की एक शादीशुदा महिला से बातचीत होती थी, जिससे आरोपी अमरजीत कुमार भी प्रेम करता था।
इसी रंजिश में अमरजीत और महिला ने साजिश रचकर बुधवार को इंदल को फोन कर बुलाया और साथियों संग मिलकर उसका अपहरण कर लिया। आरोपियों ने इंदल की बेरहमी से हत्या कर शव जलाशय में फेंक दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला, अमरजीत और मोहन कुमार सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल पांच अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।