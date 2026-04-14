बिहार में टावर पर चढ़कर 2 किशोरियों ने पुलिस को दी चुनौती, बोलीं- 'पसंद की शादी कराओ वरना...'

बिहार में टावर पर चढ़कर 2 किशोरियों ने पुलिस को दी चुनौती, बोलीं- 'पसंद की शादी कराओ वरना...'
सिवान के महाराजगंज में दो नाबालिग सहेलियां अपनी पसंद की शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गईं। तपती धूप में घंटों चले इस ड्रामे के बाद पुलिस ने सूझबूझ से दोनों को सुरक्षित नीचे उतारा। मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है। नाबालिग होने के कारण पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों किशोरियों को उनके घर…
Bihar News: बिहार के सिवान जिले में मंगलवार की सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब महाराजगंज थाना क्षेत्र के जिगरहवां गांव में दो किशोरियां करीब 80 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गईं। चिलचिलाती धूप और तपते लोहे के बीच टावर की चोटी पर खड़ी इन किशोरियों को देखकर ग्रामीणों की सांसें थम गईं। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ जुट गई और करीब कई घंटों तक 'हाई वोल्टेज' ड्रामा चलता रहा।
घंटों चला 'हाई वोल्टेज' ड्रामा
मिली जानकारी के अनुसार, टावर पर चढ़ीं दोनों सहेलियां नाबालिग हैं और मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों किशोरियां टावर की चोटी पर खड़ी होकर चीख-पुकार कर रही थीं और नीचे कूदने की धमकी दे रही थीं। बताया जा रहा है कि दोनों अपने प्रेम को लेकर अड़ी थीं और परिवार व समाज के विरोध से तंग आकर उन्होंने फिल्म 'शोले' के वीरू की तरह यह खतरनाक कदम उठाया। वे नीचे उतरने को तैयार नहीं थीं और बार-बार अपनी मांग दोहरा रही थीं।
पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
घटना की सूचना मिलते ही महाराजगंज थाने की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पहले भीड़ को टावर से दूर किया और फिर किशोरियों से बातचीत शुरू की। काफी देर तक मान-मनौव्वल और 'उचित समाधान' का भरोसा देने के बाद दोनों युवतियों का गुस्सा शांत हुआ। पुलिस की कड़ी मशक्कत और समझाने-बुझाने के बाद दोनों सहेलियां सुरक्षित नीचे उतरीं, तब जाकर प्रशासन और परिजनों ने चैन की सांस ली।
पूछताछ के लिए थाने ले गई पुलिस
नीचे उतरने के बाद पुलिस दोनों को थाने ले गई, जहाँ उनसे और उनके परिजनों से अलग-अलग बातचीत की गई। पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि इस कदम के पीछे सिर्फ शादी का दबाव था या कोई और गंभीर वजह। चूंकि दोनों युवतियां नहीं बल्कि नाबालिग किशोरियां हैं, इसलिए वैधानिक प्रक्रिया और पूछताछ पूरी करने के बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया है। फिलहाल गांव में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है।