जहानाबाद में दूध पीने से परिवार के 3 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, दो की मौत; एक हालत गंभीर

बिहार के जहानाबाद जिले में दूध पीने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई है। जबकि बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बाहर से लाया गया दूध बच्चों को पिलाया गया था। जिसके एक घंटे बाद ही बच्चों को पेट असहनीय दर्द होने लगा। जिसके बाद आनन-फानन में अरवल के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई, बच्ची का इलाज चल रहा है।