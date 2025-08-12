Hindi NewsBihar NewsIn Jehanabad three children of a family fell ill after drinking milk two died one is in critical condition
जहानाबाद में दूध पीने से परिवार के 3 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, दो की मौत; एक हालत गंभीर
जहानाबाद के अरवल में बाजार से लाया गया दूध पीने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई। जबकि बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
sandeep लाइव हिन्दुस्तान, जहानाबादTue, 12 Aug 2025 04:52 PM
बिहार के जहानाबाद जिले में दूध पीने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई है। जबकि बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बाहर से लाया गया दूध बच्चों को पिलाया गया था। जिसके एक घंटे बाद ही बच्चों को पेट असहनीय दर्द होने लगा। जिसके बाद आनन-फानन में अरवल के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई, बच्ची का इलाज चल रहा है।
सभी बच्चे कलेर प्रखंड के मसदपुर गांव के रहने वाले हैं। पटना के खीरी मोड़ गांव स्थित ननिहाल में घटना घटी है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आखिर दूध में ऐसा क्या था, कि पीने ही कुछ घंटे बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई।
