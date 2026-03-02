Hindustan Hindi News
होली में जहर कारोबार? मिलावटी मिठाई, मशाले से पटा बाजार, असली-नकली की ऐसे करें पहचान

Mar 02, 2026 03:09 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि
Bihar News: होली में सबसे ज्यादा मांग दूध, पनीर और घी की होती है। मुनाफाखोर पनीर का वजन और कड़ापन बढ़ाने के लिए उसमें अरारोट मिला रहे हैं। घी के नाम पर बाजार में पाम ऑयल (पामोलीन) खपाया जा रहा है। खोवा में दूध कम और चावल का पाउडर ज्यादा है।

Bihar News: रंगों का त्योहार होली आते ही बिहार में मिलावट का बाजार पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा है। मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में कारोबारी आम लोगों की सेहत से सरेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। बाजार में मिलावटी दूध, पनीर, घी से लेकर रंग-बिरंगे मसाले और मिठाइयां बेरोकटोक बिक रही हैं। विडंबना यह है कि लोगों को जहर परोसा जा रहा है और खाद्य सुरक्षा विभाग (फूट एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट) जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करने में लगा है।

मसालों में केमिकल का तड़का

रसोईघर का स्वाद पूरी तरह बिगाड़ दिया गया है। लाल मिर्च पाउडर का वजन बढ़ाने के लिए उसमें धनिया और ईंट का पाउडर मिलाया जा रहा है। जबकि, लाल रंग लाने के लिए खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। यही हाल हल्दी का भी है। सबसे ज्यादा धोखा गोलकी (काली मिर्च) में है, जिसमें पपीते का सूखा बीज मिलाया जा रहा है। वहीं, जीरा में सस्ते सहजीरा की मिलावट हो रही है।

डेयरी उत्पादों का सफेद झूठ

होली में सबसे ज्यादा मांग दूध, पनीर और घी की होती है। मुनाफाखोर पनीर का वजन और कड़ापन बढ़ाने के लिए उसमें अरारोट मिला रहे हैं। घी के नाम पर बाजार में पाम ऑयल (पामोलीन) खपाया जा रहा है। खोवा में दूध कम और चावल का पाउडर ज्यादा है। सबसे खतरनाक खेल दूध के साथ है। क्रीम निकालने के बाद उसे गाढ़ा दिखाने और फटने से बचाने के लिए उसमें फॉर्मेलिन रसायन मिलाया जा रहा है, जो शरीर के लिए जानलेवा है।

मिठाइयों की मिठास में धोखा

कलाकंद असली दूध की जगह सस्ते मिल्क पाउडर से बन रहा है। काजू कतली में काजू कम और मिलावटी खोवा या मूंगफली ज्यादा मिला दिया जाता है। डोडा बर्फी का हाल यह कि पिस्ता की जगह हरे रंग में रंगी मूंगफली का इस्तेमाल कर दिया जा रहा है। गुलाब जामुन व लड्डू में छेना की जगह मैदा और बेसन की जगह मटर का आटा व सूजी मिलाई जा रही है।

नमूने की रिपोर्ट एक भी नहीं आयी

फूड सेफ्टी ऑफिसर मुकेश कश्यप बताते हैं कि वे फिलहाल नालंदा समेत पांच जिलों के प्रभार में हैं। हाल के दिनों में नालंदा की सात दुकानों से तेल, मसाला, बेसन, मिठाई व पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए मुख्यालय को भेजा गया है। हालांकि, अबतक जांच रिपोर्ट नहीं आयी है। अगल रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होती है तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

ऐसे पहचानें असली और नकली

पनीर/खोवा: थोड़े से पनीर या खोवा पर आयोडीन (टिंचर) की दो बूंद डालें। अगर रंग नीला पड़ जाए तो समझें उसमें अरारोट या स्टार्च मिला है।

काली मिर्च : एक गिलास पानी में काली मिर्च डालें । असली गोलकी डूब जाएगी। जबकि, पपीते के बीज पानी के ऊपर तैरने लगेंगे।

दूध: दूध की एक बूंद किसी चिकनी और तिरछी सतह पर गिराएं। असली दूध धीरे-धीरे सफेद लकीर छोड़ते हुए बहेगा। जबकि, पानी/सिंथेटिक मिला दूध तेजी से बिना निशान छोड़े बह जाएगा।

